‘Hay audios, documentos, testimonios; no es persecución’, dice fiscal a diputados sobre acusación a Rodrigo Chaves

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, se negó reiteradamente a entrar detalles de fondo sobre la acusación por el delito de concusión contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y les dio a los diputados solamente detalles del proceso judicial.

“Esta etapa procesal es privada, no puedo exponer el fundamento de la acusación, sobre todo porque hay medios de comunicación. Ustedes tienen acceso completo al expediente, deben valorar si es persecución de parte del Ministerio Público al señor presidente, pero es un control más que se establece en el sistema de división de poderes”, comentó Díaz.

El fiscal enfatizó que en el expediente está la fundamentación, amplia prueba, audios, prueba documental y testimonial que se relata en la acusación y enfatizó que si se refiere a esos detalles, faltaría a sus deberes como fiscal general.

“Es una acusación contra el primer ciudadano de este país, el presidente de la República, y un ministro. Es una acusación que se tiene que analizar con mayor detalle, son dos miembros de los supremos poderes, involucra a los supremos poderes. No se trata de persecución política”, dijo.

Díaz insistió en que hay prueba contundente que, para la Fiscalía, vuelve necesario llevar el caso a juicio.

La presidenta de la comisión, la liberacionista Andrea Álvarez, anunció que hay ya representantes de las dos defensas, tanto de Chaves como de Jorge Rodríguez, acreditadas ante el órgano especial. Sin embargo, este viernes solo se presentó la defensa del ministro de Cultura.

Caso BCIE, presunto delito de concusión de Rodrigo Chaves

La comparecencia del fiscal general es la primera audiencia que se realiza dentro del proceso para analizar la acusación penal a Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión.

El órgano especial tiene la responsabilidad de analizar dicha acusación y determinar si hay lugar a formación de causa contra ambos jerarcas de los supremos poderes, tal como lo considera el fiscal general.

El presunto delito se generó porque, supuestamente, Chaves habría solicitado al empresario Christian Bulgarelli entregar a su asesor, Federico “Choreco” Cruz, $32.000 para el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.

Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, habría sido presuntamente el nexo para dicha petición.

Noticia en desarrollo