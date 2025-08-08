Política

‘Hay audios, documentos, testimonios; no es persecución’, dice fiscal a diputados sobre acusación a Rodrigo Chaves

Carlo Díaz se niega a entrar en detalles de fondo sobre la petición del levantamiento de la inmunidad del presidente

Por Aarón Sequeira

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, se negó reiteradamente a entrar detalles de fondo sobre la acusación por el delito de concusión contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y les dio a los diputados solamente detalles del proceso judicial.








