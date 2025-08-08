Comparecencia de Carlo Díaz sobre acusación contra Rodrigo Chaves será pública, diputados rechazan petición de privacidad del fiscal

La solicitud de privacidad la hizo amparado en el artículo 295 del Código Procesal Penal que habla de la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria; sin embargo, los tres integrantes de la comisión rechazaron la gestión y la audiencia será pública.
La comparecencia del fiscal general es la primera audiencia que se realiza dentro del proceso para analizar la acusación penal a Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión.
El órgano especial tiene la responsabilidad de analizar dicha acusación y determinar si hay lugar a formación de causa contra ambos jerarcas de los supremos poderes, tal como lo considera el fiscal general.
Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, habría sido presuntamente el nexo para dicha petición.
