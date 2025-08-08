Política

Comparecencia de Carlo Díaz sobre acusación contra Rodrigo Chaves será pública, diputados rechazan petición de privacidad del fiscal

Diputados rechazaron petición del fiscal general, Carlo Díaz, para que su comparecencia en la comisión especial sobre el levantamiento de inmunidad fuera privada

Por Aarón Sequeira

El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó que toda su comparecencia en la audiencia de este viernes, en la comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el caso BCIE, fuera privada.








Rodrigo ChavesCarlo DíazFiscal generalCaso BCIE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

