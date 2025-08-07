El Explicador

Cómo funcionará la comisión que analiza levantar la inmunidad del presidente Chaves

Explicamos qué tendría que pasar para que un presidente en funciones pueda ser juzgado penalmente

Por Cristian Mora

La Asamblea Legislativa está ante un hecho sin precedentes: decidir si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que afronte un proceso judicial por un presunto delito de concusión. La Corte Plena ya dio el primer paso, y ahora tres diputados tienen la tarea de sugerir el futuro judicial del mandatario.








inmunidad presidencialRodrigo ChavesAsamblea Legislativadelito de concusión
