Rodrigo Chaves comparece en comisión legislativa por presunta concusión

La acusación, presentada en abril, también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives. Ambos son señalados por el presunto delito de concusión

Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Vanessa Loaiza N.
Rendición de cuentas, Rodrigo Chaves
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante los diputados en el Plenario Legislativo el 5 de mayo anterior. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Rodrigo ChavesInmunidadBCIEestructura paralela
Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

