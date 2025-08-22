Rodrigo Chaves comparece en comisión legislativa por presunta concusión

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante los diputados en el Plenario Legislativo el 5 de mayo anterior. Foto: Rafael Pacheco Granados

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra.

José Miguel Villalobos acusa a Carlo Díaz de inventarse una causa Copiado!

La larga exposición del abogado José Miguel Villalobos, más extensa que las declaraciones del mandatario, continúa diciendo que existe “un error de bulto de Carlo Díaz, en el folio 220″ de la acusación, dice que se abre una causa el 4 de abril de 2025 contra el empresario Christian Bulgarelli. “Es decir, antes de ese día no existía causa contra el empresario”.

La causa es por favorecimiento real, que se define como cuando alguien ayuda a otra persona a ocultar un delito.

Según detalla Villalobos, el pago del enganche de la casa para Choreco lo hizo Bulgarelli directo de su cuenta, a la dueña del condominio.

“Bulgarelli le paga a doña Dina, a pesar de que quien lo estaba comprando era Cruz. Se supone que Bulgarelli estaba ayudando a Cruz a ocultar un delito”.

Villalobos dice que es algo “perverso”, que Carlo Díaz necesitaba “inventarse un caso contra Bulgarelli” para ofrecerle un criterio de oportunidad.

“¿Cómo va a ser el empresario víctima de un delito y, a la vez, acusado por favorecimiento real?“, alegó. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

José Miguel Villalobos expone sus razonamientos Copiado!

Dice el abogado Villalobos que los diputados deben tomar dos decisiones: admitir o no la acusación contra el mandatario y, luego, analizar si hay lugar a formación de causa.

Además, el abogado asegura que, en un caso, les corresponde a los congresistas una función cuasi judicial.

“Recibir las pruebas no es solo escucharlas, sino evacuarlas. Es el sentido etimológico. Tanto las pruebas del acusador como del acusado. Ahora, ustedes tienen una lista de pruebas a partir del folio 233. Es decir, ustedes no saben cuál es la prueba de la defensa, porque en este extraño y paradójico sistema, nadie ha interrogado a Rodrigo Chaves, ni criterio a la defensa”.

Es el único procedimiento en que se acusa sin que el imputado haya sido indagado, alega.

Según el abogado, la prueba de la defensa ni se conoce, porque no se ha podido ofrecer. Villalobos apuntó que ellos, como defensa, podrían exigir que vengan Bulgarelli, Patricia Navarro y todos los testigos. Pero reconoce que la Sala Constitucional no ha avalado ese tipo de procedimiento.

“No estamos proponiendo que vengan todos los testigos ni hacer un interrogatorio cruzado, a diferencia de lo que muchos posiblemente creían que íbamos a hacer”, declaró Villalobos.

Alegó que la otra posición, extrema, es que la comisión y el plenario deben hacer una función cuasi mecánica, tomar una hoja y hacer check.

“Eso sin importar qué dice la acusación y la prueba, ni analizar si la prueba está bien fundamentada.

A partir del folio 223, dice Villalobos, está la acusación, hasta el 238. Dice que Chaves la resumió en dos líneas. Alega que se le acusa de haber ordenado a un particular, Bulgarelli, que le entregara un monto a su asesor Federico Cruz bajo la amenaza de que, de no entregarlo, no sería adjudicatario con el BCIE.

Villalobos detalla que el delito de concusión es cuando un funcionario, abusando de su puesto, obliga a alguien a darle parte de su patrimonio a otra persona.

José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, asegura que no existe una grabación en la que el mandatario hable de repartir "chineos". Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

José Miguel Villalobos desmiente que el presidente haya dicho que quería dar “unos chineos”, en referencia a presuntos giros del dinero del BCIE en favor de terceros.

" ¿A quién le vamos a creer, a Bulgarelli 1 o Bulgarelli 2? Esas palabras no están en la grabación de Navarro, si se hubieran dicho, estarían en esa grabación criminal".

“Esas palabras no se dieron. Falta a la verdad el fiscal general en su pieza acusatoria. No están grabadas.”

“Patricia habla de la reunión del 3 de agosto, donde está la frase de los chineos, y en su grabación no sale nada de lo que dice el fiscal. (...) La pieza acusatoria no se sostiene, lo que acusa el fiscal no pudo haber ocurrido”.

“Esto es una falta de seriedad, no solo atribuible a (Carlo) Díaz, sino a 15 magistrados de la Corte, que no entienden la reglas básicas, que toman el informe del magistrado Mena Artavia y, sin leer la acusación, votan”.

El abogado sostiene que existe un hecho clave al explicar que, si contrato fue adjudicado a Cristian Bulgarelli el 18 de octubre de 2022, eso significaría que el beneficio patrimonial a Federico Cruz debió darse antes, porque era una especie de amenaza.

“¿Cuándo, según Carlo Díaz, se produjo la entrega del dinero? El 24 de octubre de 2023, cuatro meses después de la adjudicación. ¿Dónde está la amenaza?

Eso lo dice en hecho sétimo, folio 226, línea uno. Ahí es donde dice que la plata se la pasó Bulgarelli a Cruz en febrero de 2023.

En este momento interviene Rodrigo Chaves para enfatizar que la amenaza no ocurrió y que la adjudicación se dio en octubre y la plata se le trasladó en febrero, meses después. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

Mandatario acompañado por la fracción chavista Copiado!

Todos los ocho integrantes chavistas de la fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) están presentes en la sesión. Además del diputado Daniel Vargas, quien forma parte del foro de tres miembros, asistieron Pilar Cisneros, Ada Acuña, Paola Nájera, Manuel Morales, Jorge Antonio Rojas, Waldo Agüero y Alexander Barrantes.

Solamente no asistió Luz Mary Alpízar, quien se ha mantenido al margen del resto de la bancada de gobierno y quien tampoco goza de cercanía con el mandatario.

No hay más diputados externos a la comisión. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. Lo acompaña el ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán (John Durán/John Durán)

Chaves habla de ‘golpe de Estado judicial" Copiado!

Rodrigo Chaves continúa leyendo, a las 8:26 a. m. su declaración inicial. Asegura que a su gobierno lo amenazaron con allanamientos sobre el caso Parque Viva, la CCSS, Aviación Civil, MOPT y con rumores y amenazas de allanar Casa Presidencial. Asegura que, todos esos “fueron mensajes para mí”.

“Pero no lo van a lograr. Estoy respaldado por un pueblo dispuesto a pasarle la factura a quien tenga que pagar, ojalá con los elementos que da la democracia.

“No todos los medios de comunicación son canallas. Algunos han venido denunciando casos como Jobo, Huawei, entre muchos otros”.

Agrega que la DEA y FBI han investigado lo que el Poder Judicial no quiso ni tuvo la valentía de investigar.

“Eso lo dijo Randall Zúñiga, el director del OIJ, ante una cámara, deshonrando al poder que él representa y a la dignidad del pueblo. Vino la DEA a hacer el trabajo que el Poder Judicial por años menospreció”.

Chaves llama "incompetente, torpe" a fiscal Carlo Díaz y critica al OIJ

Chaves alega que “esa casta, ese Estado profundo, hoy quiere engañar al pueblo y le quiere hacer creer al pueblo que cometí un delito de concusión, lo cual lógicamente es imposible, por las razones técnicas que va a dar mi abogado”.

“Yo nunca le ordené a ese testigo de la corona entregarle dinero a nadie. El testigo declaró, bajo juramento a la Asamblea, que nunca le pidieron pasar dinero a nadie a cambio de un contrato”.

El mensaje concluyó con una frase: “Mi voz no se va a callar hoy, ni mañana, ni se va a callar hasta que me muera o hayamos rescatado la dignidad de mi amada patria”. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

Primer mensaje del presidente Chaves: ‘es un montaje descarado’ Copiado!

El presidente Rodrigo Chaves sostuvo que esta causa por presunta concusión es un montaje político del fiscal general y de la Sala Tercera, según él para presionar al Gobierno y callarlo.

Asegura que esto tiene un inicio cuando fue a la primera sesión de Corte Plena, ya como presidente, cuando, según dice, expuso, “con valentía, la indolencia del Poder Judicial” en casos como Aldesa, Cochinilla, Azteca, Diamante o Turesky.

Dice que el Estado tiene tres partes y que lamenta que dos de esas partes están atrofiadas y se deben reformar.

Según dice, se atrevió a denunciar al Estado profundo y ahora “quieren vengarse, castigarme o amordazarme con un montaje descarado”.

Rodrigo Chaves: "Es un caso falsificado, todo se trata de un montaje"

“¿Ustedes de verdad creen que el caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido, más allá de los hermanos Arias Sánchez y sus asociados?“, manifestó mientras lee su declaración.

Continúa diciendo que la Sala IV es “cada vez más errática, como una asamblea constituyente de facto, con cada vez más absurdas interpretaciones de la ley y de nuestra Constitución Política.

“Este proceso no hará más que terminar de desenmascarar y desnudar esa red ante el pueblo”. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

Corre video presentado por el presidente Chaves Copiado!

Antes de referirse a las “mentiras” del fiscal general Carlo Díaz y su caso falsificado, " de la manera más burda y absurda", el mandatario Rodrigo Chaves ofrece un video explicativo denominado “Estado profundo”.

En ese video, en la locución se asegura que el empresario Christian Bulgarelli no ha acusado al presidente en ninguna parte.

José Miguel Villalobos habla primero Copiado!

El abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, dice que Chaves va a hacer una declaración inicial y que no debe ser juramentado. Agrega que va a usar una presentación y un video. Levantamiento de inmunidad del mandatario.

Rodrigo Chaves entró a la sala y empieza la comisión Copiado!

El presidente llegó al Congreso en compañía de su abogado José Miguel Villalobos. Saludó a la gente que está frente al edificio legislativo y luego, frente a las cámaras, justo en la entrada del Salón de Jefes de Estado, le dio un abrazo a Pilar Cisneros, jefa de los chavistas. Chaves volvió a ver a la prensa y dijo: “La justicia prevalece siempre”. Esta mañana se discute el levantamiento de inmunidad del mandatario.

¿Qué se analiza hoy en la Asamblea Legislativa? Copiado!

Hoy los diputados de la comisión especial analizan el eventual levantamiento de inmunidad del mandatario. La acusación contra el presidente Rodrigo Chaves, presentada en abril, también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives. Ambos son señalados por el presunto delito de concusión, al supuestamente solicitar al empresario Christian Bulgarelli la entrega de $32.000 al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz.

Ese dinero, de acuerdo con la denuncia, habría sido utilizado como enganche para la compra de una casa en el residencial Barlovento, en La Unión.

Según los señalamientos, los fondos provenían de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Presuntamente, la condición para que Bulgarelli obtuviera dicha contratación era que entregara el dinero al asesor del presidente.

El delito de concusión se configura cuando un funcionario público abusa de su cargo para obligar o inducir a alguien a entregar un bien o beneficio patrimonial indebido, ya sea en favor propio o de un tercero. El artículo 355 del Código Penal establece penas de dos a ocho años de prisión por esta conducta.

La comisión legislativa evaluará los elementos presentados y determinará si recomienda al Plenario autorizar la formación de causa contra el mandatario y el ministro de Cultura.