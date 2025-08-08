El País

Siga aquí audiencia de fiscal Carlo Díaz en comisión que analizará levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves

Fiscal general es el primero en ser convocado ante la comisión especial que analiza el desafuero del mandatario

Por Aarón Sequeira y Juan Fernando Lara Salas

Este 8 de agosto, se lleva a cabo la comparecencia del fiscal general Carlos Díaz, la primera audiencia de la comisión especial encargada de analizar el levantamiento de la inmunidad al presidente, que analizará la acusación penal a Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

