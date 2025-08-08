Siga aquí audiencia de fiscal Carlo Díaz en comisión que analizará levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves

Este 8 de agosto, se lleva a cabo la comparecencia del fiscal general Carlos Díaz, la primera audiencia de la comisión especial encargada de analizar el levantamiento de la inmunidad al presidente, que analizará la acusación penal a Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión.
El órgano especial tiene la responsabilidad de analizar dicha acusación y determinar si hay lugar a formación de causa contra ambos jerarcas de los supremos poderes, tal como lo considera el fiscal general.
El presunto delito se generó porque, supuestamente, Chaves habría solicitado al empresario Christian Bulgarelli entregar a su asesor, Federico “Choreco” Cruz, $32.000 para el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.
Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, había sido presuntamente el nexo para dicha petición.
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.