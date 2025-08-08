Siga aquí audiencia de fiscal Carlo Díaz en comisión que analizará levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves

Este 8 de agosto, se lleva a cabo la comparecencia del fiscal general Carlos Díaz, la primera audiencia de la comisión especial encargada de analizar el levantamiento de la inmunidad al presidente, que analizará la acusación penal a Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión.

El órgano especial tiene la responsabilidad de analizar dicha acusación y determinar si hay lugar a formación de causa contra ambos jerarcas de los supremos poderes, tal como lo considera el fiscal general.

El presunto delito se generó porque, supuestamente, Chaves habría solicitado al empresario Christian Bulgarelli entregar a su asesor, Federico “Choreco” Cruz, $32.000 para el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.

Ese dinero provenía del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación a la Casa Presidencial. En el caso de Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves, había sido presuntamente el nexo para dicha petición.