¿Por qué el fiscal general pidió levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves y no esperó a que dejara la presidencia? Así lo explica Carlo Díaz

Diputada del FA cuestionó si hay algún indicio de que las pruebas podrían desaparecer o algún acusado fugarse

Por Aarón Sequeira
Carlo Diaz, audiencia
El fiscal general, Carlo Díaz, dijo que no hay premura en realizar el juicio contra Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez. "Es lo que sigue cuando concluye una investigación", respondió. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Carlo DíazFiscal generalRodrigo ChavesAcusación penalCaso BCIE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

