Política

Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, renuncia a su inmunidad para ser procesado por presunta concusión

Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, anunció, ante la comisión especial, su anuencia de que le quiten el fuero de improcedibilidad

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, renunció este martes a su inmunidad como miembro del Poder Ejecutivo para que sea procesado judicialmente por el presunto delito de concusión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadJorge RodríguezCaso BCIEChristian BulgarelliTestigo de la coronaRodrigo Chaves
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.