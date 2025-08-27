Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, renuncia a su inmunidad para ser procesado por presunta concusión

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, renunció este martes a su inmunidad como miembro del Poder Ejecutivo para que sea procesado judicialmente por el presunto delito de concusión.

Así lo anunció el abogado del jerarca, Daniel Brenes, ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves y Rodríguez.

Rodríguez fue acusado a principios de abril, junto con el presidente de la República, por supuestamente haberle pedido al empresario Christian Bulgarelli que entregara $32.000 a Federico Cruz, conocido como Choreco, quien para el segundo semestre de 2022 era asesor de la Presidencia de la República.

La hipótesis de la Fiscalía General de la República es que Chaves, con Rodríguez como presunto intermediario, le pidió a Bulgarelli entregarle ese dinero a Choreco a cambio de ganar un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para darle servicios de comunicación a la Presidencia de la República.

Ese dinero que Bulgarelli le dio a Choreco sería para pagar el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.

El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su calidad o sus funciones, para obligar o inducir a alguien a dar o prometer un bien o beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida. La pena que establece el artículo 355 del Código Penal por esa conducta es de dos a ocho años de cárcel.

‘El fiscal pretende cuestionar mi honorabilidad’

El ministro Rodríguez aseguró que una persona debe liderar con el ejemplo y enfatizó que su trayectoria de entrega al bien común no puede ser puesta en entredicho por un fiscal general que, “con motivaciones políticas, pretende cuestionar mi honorabilidad”.

El exjefe de despacho presidencial alegó la vara para medir a un servidor público debe ser la transparencia y los resultados, no la persecución.

“Utilizar el sistema (judicial) para perseguir a las personas es una tragedia que no podemos permitir, bajo ningún punto de vista”, declaró el ministro Rodríguez.

El jerarca aseguró que ha habido “amaños” en la acusación presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, y que va a demostrar en los tribunales que los hechos que se le imputan son falsos.

Rodríguez afirmó que su decisión de pedirles a los diputados que le levanten la inmunidad son un acto de coherencia y de absoluta confianza en la justicia del país.

“Hemos analizado cada detalle del proceso y, bajo mi defensa material y la defensa técnica de mi abogado, he llegado a la decisión de renunciar al fuero como un acto político, bajo deber de transparencia con la ciudadanía. Lo he planteado porque no tengo temor alguno y con la serenidad que da saber que la verdad está de nuestro lado”, dijo Rodríguez.

El ministro reconoció que el fuero es constitucional, por lo que el proceso debe continuar en la Asamblea y serán los legisladores los que recomienden el levantamiento o no, ante la imposibilidad constitucional de renunciar a ese derecho.

“Estoy convencido de que todos los hechos que se nos achacan al presidente de la República y a mí son absolutamente falsos y parten de la mala fe y de la envidia por un país que avanza. Será la Corte, en el marco de sus competencias, la que conozca y valore los hechos en el momento procedimental que corresponda”, declaró.

Rodríguez también dijo que va a denunciar a todas las personas que, según él considera, han lesionado su honorabilidad.

