Política

Rodrigo Chaves: ‘No existe duda que Bulgarelli le dio $32.000 a una señora para una transacción entre ella y Choreco’

Presidente de la República enfatizó que si ellos intercambiaron dinero, ‘no sé si fue con un pagaré o tuvieron relación desde los 90, o se prestaban dinero, eso es ajeno a mí’

Por Aarón Sequeira

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reconoció este viernes, en la Asamblea Legislativa, que no existe ninguna duda de que Christian Bulgarelli le entregó dinero a una persona, Dinna Fernández Vílchez, para el enganche de una casa que sería, finalmente, para Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, y que era asesor presidencial en 2022.








Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesCaso BCIEAcusación penal
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

