Política

Comisión recomienda quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves para ir a juicio por presunto delito de concusión

Criterio del órgano especial de tres diputados quedó dos a favor de quitar el fuero y uno en contra

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
05/09/2025/ Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves donde participaron los diputados Andrea Álvarez, Rocio Alfaro y Daniel Vargas / foto John Durán
El legislador chavista Daniel Vargas, del PPSD, recomienda no levantar la inmunidad del mandatario para que afronte un juicio penal por concusión. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesComisión especialCaso BCIEChristian BulgarelliChoreco
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.