Diputado del PUSC sobre inmunidad de Rodrigo Chaves: ‘El mal que no quiero para mí, no se lo puedo desear a otra persona’

El diputado Leslye Bojorges León, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ya tomó una decisión sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un proceso judicial por el presunto delito de concusión.

El plenario de la Asamblea Legislativa debe discutir y votar si autoriza el levantamiento de la inmunidad al mandatario, una vez que la comisión especial legislativa emita un informe que responda si hay lugar a formación de causa contra el mandatario o no.

En un video publicado en sus redes sociales, el viernes por la tarde, el legislador alajuelense aseguró que hay congresistas que lo han intentado convencer de que es necesario quitarle el fuero a Rodrigo Chaves por dos razones, pero que él tomó la decisión de no votar a favor del levantamiento.

Según el socialcristiano, hay diputaciones que creen necesario levantarle la inmunidad al presidente “para que el chavismo pierda las elecciones de 2026″.

“Si los diputados le levantamos la inmunidad a Rodrigo Chaves y los magistrados lo meten a la cárcel, lo victimizan. Se acordarán de mí que la mayor beneficiada será Laura Fernández, que ganaría en primera ronda”, dijo Bojorges.

El diputado alajuelense dijo que otros congresistas le han recomendado sacarse el clavo con Chaves, por las cosas que el mandatario ha hecho y dicho contra él.

“Yo nunca he sido ni seré mezquino en ayudarle al presidente en los buenos proyectos. Dice la Biblia que un mal se paga con un bien”, arguyó Bojorges.

La Asamblea tiene en sus manos la decisión sobre quitarle el fuero de improcedibilidad al presidente Chaves y a su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el presunto delito de concusión.

En abril, el fiscal general, Carlo Díaz, acusó a ambos de haberle pedido al empresario Christian Bulgarelli entregarle $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, a cambio de que se le adjudicara un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

El dinero sería para que Choreco pagara el enganche de una casa en el residencial Barlovento, en el cantón de La Unión.

El legislador de la Unidad aseguró que bien podría ser él, con su voto, quien evite que los “enemigos de Rodrigo Chaves se saquen el clavo y lo monten en una perrera”.

Incluso, Bojorges manifestó que su madre le enseñó que el mal que él no quiere para sí mismo, no se lo puede desear a otra persona.

Bojorges, investigado por presunta corrupción

Precisamente, el diputado de Alajuela está bajo investigación de la Fiscalía General y había dicho a inicios de este año que estaba dispuesto, eventualmente, a renunciar a su inmunidad.

Bojorges figura en un expediente judicial por presuntamente haber solicitado dádivas a un autobusero, sospechoso de legitimación de capitales, para que se las entregara a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, cuando ella era aspirante a ese puesto.

Además, el socialcristiano también es investigado, junto con Rodrigo Chaves, por el millonario giro que hizo el gobierno a un centro educativo donde Bojorges tiene propiedad como director.

PUSC, sin decisión sobre la inmunidad

Consultado sobre la decisión que deberá tomar el plenario, el jefe de fracción de la Unidad, Alejandro Pacheco, aseguró que están esperando la recomendación de la comisión especial, para analizar el asunto y tomar una decisión.

En principio, de los nueve congresistas del PUSC, cinco estarían votando a favor del levantamiento, mientras que otros cuatro se opondrían, entre ellos Bojorges.

Carlos Andrés Robles, legislador puntarenense de la Unidad que se dice amigo de Rodrigo Chaves, aseguró que va a esperar la decisión de la fracción parlamentaria, para tomar una decisión sobre el asunto.