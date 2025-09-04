Rodrigo Arias propone fecha para votar levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves en plenario

Tomando en cuenta que la comisión especial que analiza la acusación tiene plazo hasta el próximo lunes para votar el informe o los informes, Arias propuso que la decisión se analice en el plenario de la Asamblea Legislativa el 22 de setiembre.
Los jefes de las fracciones legislativas estuvieron de acuerdo, pues solicitaron tiempo suficiente para tener acceso al informe y estudiaron debidamente, pues enfatizaron que se trata de una decisión sumamente relevante.
