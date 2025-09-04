Rodrigo Arias propone fecha para votar levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves en plenario

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, le puso fecha a la votación del informe sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que afronte la acusación por el presunto delito de concusión.

Tomando en cuenta que la comisión especial que analiza la acusación tiene plazo hasta el próximo lunes para votar el informe o los informes, Arias propuso que la decisión se analice en el plenario de la Asamblea Legislativa el 22 de setiembre.

Los jefes de las fracciones legislativas estuvieron de acuerdo, pues solicitaron tiempo suficiente para tener acceso al informe y estudiaron debidamente, pues enfatizaron que se trata de una decisión sumamente relevante.

Noticia en desarrollo