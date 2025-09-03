Política

Fiscalía toma declaración a Choreco por presunta transferencia de $32.000 provenientes de contrato de BCIE

En la causa se investiga si Federico Cruz recibió $32.000 con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica para dar el enganche de una casa en Cartago

Por Christian Montero
Federico Cruz ( Choreco )
Federico Cruz a su salida de la Fiscalía General de la República donde fue indagado por el caso BCIE. Lo acompaña su abogado Gerardo Chaves (Albert Marín /Amarín)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

