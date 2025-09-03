Fiscalía toma declaración a Choreco por presunta transferencia de $32.000 provenientes de contrato de BCIE

Federico Cruz a su salida de la Fiscalía General de la República donde fue indagado por el caso BCIE. Lo acompaña su abogado Gerardo Chaves

El exasesor presidencial Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, está siendo indagado en estos momentos en la Fiscalía General de la República, en San José.

La diligencia se relaciona con la investigación del caso Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la que se investiga si Cruz recibió $32.000 de parte del productor audiovisual Cristian Bulgarelli por orden del presidente Rodrigo Chaves.

Según la pesquisa, Choreco, amigo personal del presidente, habría usado el dinero para dar el enganche de una casa en el condominio Varlovento, en La Unión de Cartago.

La indagatoria, que fue confirmada por una fuente judicial, está en desarrollo.