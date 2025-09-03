Política

Abogado de Choreco sobre acusaciones por caso ‘BCIE-Cariñitos’: ‘Se van a caer por su propio peso’

El defensor cuestionó los audios presentados por la exministra Patricia Navarro y el testimonio de Christian Bulgarelli

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
03/09/2025 En la causa se investiga si Federico Cruz recibió $32.000 con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica para dar el enganche de una casa en Cartago
Gerardo Chaves, abogado Choreco, a la salida de la Fiscalía General tras la indagatoria. (La Nación/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.