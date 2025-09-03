Abogado de Choreco sobre acusaciones por caso ‘BCIE-Cariñitos’: ‘Se van a caer por su propio peso’

Gerardo Chaves, defensor de Federico Choreco Cruz Saravanja, cuestionó las pruebas que tiene la Fiscalía para señalar a su cliente por posible legitimación de capitales y aseguró que la causa que se le sigue se caerá “por su propio peso”.

El defensor brindó estas declaraciones este miércoles, pocos minutos después de que Choreco fuera indagado en el edificio de la Fiscalía General de la República, en el marco del caso conocido como BCIE-Cariñitos.

Específicamente, sobre Cruz Saravanja, el expediente 25-000044-0033PE investiga si él recibió $32.000 de parte del productor audiovisual Christian Bulgarelli, tras recibir una presunta orden del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles.

En paralelo, Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, fueron acusados, en un expediente aparte (25-000019-0033-PE), por el posible delito de concusión, en torno a la polémica contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En dicha pesquisa, surgió un testigo de la corona: el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien ganó ese contrato del BCIE, mediante su empresa RMC La Productora S. A., conocida como Nocaut.

La Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con Bulgarelli, a quien se liberó de ser acusado por estos hechos a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspende la acción penal en su contra.

Él admitió que, por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó $32.000 del contrato en favor del otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago. Dijo que lo hizo a cambio de ganar el contrato.

La investigación contra Choreco se tramita en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la indagatoria estuvo a cargo de la fiscala adjunta Marta Brenes. Choreco permaneció en la sede del Ministerio Público desde las 9:50 a. m. aproximadamente y hasta las 10:30. A su salida, no le dio declaraciones a la prensa.

Cuestionamientos del defensor

Como prueba para sustentar los expedientes del caso BCIE-Cariñitos, el Ministerio Público también utilizó Los audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas, en exclusiva, por La Nación en diciembre del 2023.

El abogado Gerardo Chaves cuestionó las grabaciones hechas por Navarro, al asegurar que fueron obtenidas de manera ilegal, en violación del artículo 24 de la Constitución Política, que protege el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Estos audios, señaló, “no deberían ser tomados como prueba”, ya que no van directamente relacionados con los temas y conversaciones de su representado. Indicó que, según la Fiscalía, las grabaciones serían un indicio de que ciertas manifestaciones derivaron en que el dinero terminara en cuentas a favor de su representado.

Consultado sobre si mantenía su criterio pese a que los audios exponen un tema de interés público, respondió que, aunque así fuera, se trataba de conversaciones privadas entre miembros de los Supremos Poderes en una oficina.

“A pesar de ella ser periodista, su función ahí no era como periodista, para sustentar absolutamente nada. Su función ahí era como ministra y me parece que eso tiene que ser analizado y debidamente considerado”, afirmó.

También puso en duda la validez del criterio de oportunidad otorgado a Bulgarelli, el cual, según dijo, debería regirse por el artículo 36 del Código Procesal Penal y garantizar la veracidad de lo narrado.

Señaló que Bulgarelli ha dado entre cuatro y cinco versiones distintas, incluso juramentadas ante la Asamblea Legislativa, diferentes a la versión “que se indica al llegar a este criterio de oportunidad”, lo cual, en su opinión, resta credibilidad y validez a su testimonio.

“Creería que ese criterio es muy relativo; don Christian posiblemente se aprovechó de ese tipo de circunstancias y ha inducido a la Fiscalía a un eventual error”, indicó. Según agregó, las acusaciones de este caso se “van a caer por su propio peso”.

Sobre los depósitos bancarios que darían respaldo a la investigación contra Choreco, enfatizó que no se referirá a los mismos, ya que será la Fiscalía quien los conozca primero “en el marco de la defensa y del respeto procesal”.

