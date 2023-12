Exministra Patricia Navarro explica por qué suministró los audios de Presidencia

Patricia Navarro, exministra de Comunicación, expresó que no se sintió valorada. Desde el primer mes, quería dejar el cargo. (Jorge Navarro para La Nación)

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, suministró a La Nación audios de conversaciones efectuadas en Casa Presidencial durante los cuatro meses en que ejerció el cargo, entre el 8 de mayo y el 2 de setiembre del 2022.

Según explicó, comenzó a grabar conversaciones desde el 10 de mayo, dos días después de la toma de posesión, porque sentía que estaba siendo utilizada y necesitaba “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.

Navarro adujo que ella quería hacer lo correcto, pero ese día se produjo una “situación complicada” que la afectó mucho, en relación con un decreto, al “ver al presidente en su esencia”.

Agregó que el 17 de mayo, cuando el mandatario Rodrigo Chaves dirigió en persona el video conocido como “no entendemos”, ella entendió que “con él no se iba a poder negociar”.

“Seguí tratando de hacer mi trabajo, ya estaba desgastada el 31 de mayo, yo quería ya irme.

“Estaba muy enojada porque yo sentía que no estaba siendo respetada ni valorada, ni mi criterio se estaba considerando. Me sentí utilizada y tenía que seguir las órdenes que me daba Jorge Rodríguez (entonces jefe del despacho presidencial) de parte del presidente o el mismo presidente”, argumentó la exjerarca, quien fue destituida el 2 de setiembre del año pasado.

El video “no entendemos” fue la respuesta de Presidencia a un artículo publicado por La Nación el mismo 17 de mayo del 2022, en el cual se evidenció que Zapote ordenó hermetismo a los departamentos de Comunicación de las instituciones públicas, en una reunión efectuada en Casa Presidencial.

“Y también he decidido hablar y dar a conocer todo lo que yo sabía, todo lo que yo viví, porque el señor presidente no ha tenido el valor de decir la verdad y comerse la bronca como él dijo que lo iba a hacer”, continuó Navarro.

Argumentó que el mandatario “no ha tenido el valor de decir que él dio la orden directa de que la pauta de las instituciones autónomas y los ministerios se iba a manejar como él quería que se manejara”.

Este lunes 4 de diciembre, La Nación publica los primeros artículos de una serie sobre los audios de Presidencia.