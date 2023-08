Rodrigo Chaves dirigió el video conocido como ‘no entendemos’

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, confirmó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dirigió personalmente el video conocido como “no entendemos”, el cual fue difundido por Casa Presidencial la noche del 17 de mayo del 2022.

“Ya eran las 11 de la noche, todo el mundo estaba agotado, yo seguiré avergonzada hasta que me muera de ese video”, confesó la exjerarca a La Nación en una entrevista exclusiva.

La ministra Patricia Navarro posó con la cabeza agachada en el video "no entendemos". A la derecha de ella, el hoy jerarca de Comunicación, Jorge Rodríguez; y el exjefe de Prensa, Armando Gómez. (Captura de pantalla)

La grabación fue la respuesta de Presidencia a un artículo publicado por La Nación ese mismo día, en el cual se evidenció que Zapote ordenó hermetismo a los departamentos de Comunicación de las instituciones públicas, en una reunión efectuada en Casa Presidencial.

LEA MÁS: Casa Presidencial ordena hermetismo a instituciones públicas

Patricia Navarro explicó que, luego de la publicación de La Nación, su ministerio hizo dos videos en los cuales intentaba explicar lo sucedido en la reunión. Sin embargo, ninguna de las dos producciones audiovisuales le agradó al presidente Chaves.

“Estábamos trabajando las modificaciones del segundo video, para ver si le gustaba; eran las 10 de la noche, yo estaba agotada y nada le parecía. Entonces, estamos regrabando algunas cosas con el teleprompter y en eso él baja y yo dije ‘ahora sí nos fregamos todos’.

“Él vino, se paró y dijo: ‘No, así no tienen que hacerlo’, y nos empezó a decir qué hacer. En esa foto que aparece en La Extra, donde él aparece en el lobby, él está dirigiendo el video”, reconoció la entrevistada.

LEA MÁS: Editorial: Coreografía presidencial

Esta es la fotografía divulgada por 'Diario Extra' que mencionó la exministra. En ella aparece el presidente Chaves dirigiendo el video, mientras Patricia Navarro y Jorge Rodríguez le prestan atención. (Diario Extra)

Navarro admitió que ella, internamente, no estaba de acuerdo con el video. Pensó que debió renunciar ese día, pero siente que entró en una especie de síndrome de Estocolmo

“A mí me han hecho memes, porque yo siempre hablo de la comunicación no verbal, y estaba muy avergonzada. Yo debí haberme ido ese día, o mucho antes. Yo miraba el techo, porque yo soy creyente en Dios, y yo decía ‘Dios mío qué estoy haciendo aquí’.

“Yo volvía a ver abajo y decía ‘¿qué es esto?’, era como una reflexión. ‘Señor, ¿qué es esto, qué hago?’. Internamente yo estaba diciendo: ‘Salgo corriendo o no salgo corriendo, me voy o no me voy’, porque yo en mi foro interno, en mi ética, yo no creía que estuviese bien”, declaró la entrevistada.

LEA MÁS: Christian Bulgarelli, asesor presidencial, participó en diseño de contratación y luego la ganó

En el video, aparecen ocho funcionarios públicos negando lo publicado por La Nación sobre la reunión de la mañana y, al final, terminan con la frase “no entendemos” al tiempo que levantan las manos.

La distribución del audio Copiado!

Luego de la publicación de este medio, Presidencia compartió el audio de la reunión con los directores de Comunicación de las instituciones públicas.

El audio de 8:53 minutos confirmó que Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho y actual ministro de Comunicación, exigió a los directores “disciplina absoluta” en cuanto al trato con la prensa. Les dijo que no los quería “amedrentar” y que sus palabras podrían sonar como una intención de “asustar”, pero que esa era la línea de trabajo.

Rodríguez Vives agregó que no siempre se tiene que atender a la prensa y que hay que restringir el número de preguntas que los periodistas pueden hacer.

Presidente le llamó la atención Copiado!

La Nación le consultó a Navarro si la grabación divulgada estaba íntegra, sin cortes.

La exministra respondió que, al menos el audio que ella compartió, sí estaba completo. Asegura que el presidente Chaves le llamó la atención por divulgar la grabación.

“Me dijo: ‘No quiero que me tenga que decir todo, solo que no quiero que me sorprenda, ¿por qué lo hizo?’. Yo le metí una mentira, le dije que me lo había recomendado una persona que él respetaba, pero yo lo hice porque quería que todo quedara claro”, recordó la exjerarca.

Patricia Navarro fue destituida de su puesto del 2 de setiembre de 2022, tras cuatro meses como ministra.

En la reunión del 17 de mayo del 2022 en el auditorio de la Presidencia, primero se apersonaron la exministra y el exdirector de Prensa de Presidencia, Armando Gómez. Minutos después apareció el jefe de despacho del presidente y tomó la palabra, según explicaron fuentes de este medio.

“Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestro enemigo; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”, reseñó una persona que asistió a la cita y la calificó de “patética”.

La exministra añadió que, en principio, la reunión pretendía socializar las dinámicas de comunicación de la entrante administración Chaves Robles. “Esa era la idea, yo no quería reunirme todavía porque estaba sondeando, pero Jorge me presiona y entonces se convoca”, dijo.

“Yo hablé mi parte y le dije a Jorge: ‘Yo no quiero imponer una línea de gobierno en comunicación, porque eso no está bien’. Jorge sale y dice lo que dice. Y yo, como lo quería mucho, como a un hijo, salí a defenderlo, cosa que no debí haber hecho”, declaró Navarro.

Una de las fuentes consultadas por este medio en mayo de 2022 aseguró que “todo estaba bien hasta que ese señor (Rodríguez) pidió la palabra, porque la línea de la ministra nunca fue de confrontación”.

LEA MÁS: ‘El Consejo de Gobierno parece una secta’, dice exministra de Comunicación

LEA MÁS: Pilar Cisneros entrena a ministros para mentir ‘a veces’