‘El Consejo de Gobierno parece una secta’, dice exministra de Comunicación

“Yo vi cosas que no me parecieron y dije: ‘Esto parece una secta a veces’. En algunas sesiones del Consejo de Gobierno, el presidente (Rodrigo Chaves) hablaba y la gente aplaudía. Yo me quedaba ahí y no aplaudía. Yo no soy fan del presidente, no soy su seguidora”.

Así describió la ahora exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, la dinámica interna del gabinete, del cual formó parte del 8 mayo al 2 de setiembre del 2022, día en que fue destituida.

De acuerdo con Navarro, de 64 años, sus compañeros, los ministros, aplaudían todo lo que el mandatario decía, sin cuestionar sus alegatos, pero después a ella le tocaba aclarar declaraciones incorrectas que el mandatario decía en las conferencias de prensa posteriores a cada sesión.

“Cuando se armaron las conferencias de prensa, que los ministros estaban detrás, él quería salir solo, pero yo le decía: ‘Don Rodrigo, voy a poner a los ministros atrás, para que se vea como un hombre fuerte, un líder’. Pero era para que, si no sabía contestar, un jerarca lo ayudara. Porque usted vio el montón de cosas que él decía y no eran correctas, ¿y dónde termina todo? En el Ministerio de Comunicación”, aseveró la periodista.

La exjerarca explicó que otro problema era que el presidente no se dejaba aconsejar. Según su experiencia, solo escuchaba a Jorge Rodríguez Vives, en ese entonces jefe de despacho presidencial y ahora ministro de Comunicación; a Federico Cruz Saravanja, su asesor de imagen (quien no es funcionario de planilla del Gobierno); y a la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo.

Ellos son las tres personas que “le hablan al oído al presidente”, dijo.

'Cada fin de semana quería renunciar, lloraba'

“Llega el momento en una se agota. Yo cada fin de semana quería renunciar, lloraba y lloraba, y decía: ‘Ya no soporto esto’, pero irme era como aceptar que yo tuviera la culpa de algo”, relató en una entrevista exclusiva con La Nación.

“Es terrible que la muestren a una como moneda de cambio, pero eso fue lo que viví. Choreco (Federico Cruz) tratando de usarme; Jorge, inmiscuyéndose siempre en el ministerio de Comunicación, y Pilar dando órdenes a los jerarcas sobre lo que debía hacer. Y mientras tanto, los profesionales, trabajadores y entregados, que llevé al ministerio, y yo, teníamos no solo que tratar de hacer nuestro trabajo, sino lidiar con esta pugna de poderes”, agregó.

Navarro también dijo que ella nunca se postuló para el puesto de ministra. Fue Rodríguez Vives quien la recomendó, ya que ella era su “madre académica” y ella lo veía como un hijo, contó.

Aseguró que su relación data de hace más de 10 años, cuando lo contrató como profesor en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Para ese entonces, ella dirigía las carreras de Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales y Periodismo.

Rodríguez Vives, de 38 años, es graduado en Relaciones Internacionales y fungió durante seis semanas como viceministro de Hacienda cuando Rodrigo Chaves era ministro de esa cartera, en el gobierno de Carlos Alvarado. Dejó ese cargo cuando Chaves renunció, en mayo de 2020.

'Aguanté humillaciones de Jorge Rodríguez'

Patricia Navarro aseguró que esa buena relación con Rodríguez Vives cambió cuando ella asumió la cartera de Comunicación, el 8 de mayo de 2022. En ese momento, agregó, comenzó a recibir gritos y humillaciones por parte de él, quien en ese momento era jefe de despacho del presidente Chaves.

“Él era muy buen profesor en la universidad y francamente yo lo llegué a querer como a un hijo. Lo que me duele es lo que yo viví con Jorge; fue muy difícil aguantar gritos, aguantar humillaciones de una persona que yo vi como mi hijo”, declaró la exjerarca.

Detalló que Rodríguez reaccionaba agresivamente cuando se encontraba en una situación de estrés. “Jorge tiene una forma muy particular de hacer las cosas. Cuando tiene mucha presión no maneja muy bien su inteligencia emocional, él explota y exige.

“Yo me fui confiada y tranquila porque iba a trabajar con Jorge, pero bueno ahora es otro mundo; hay gente que con el poder cambia. Mi psicólogo me dice que quizás yo fui un poco ingenua pensando que iba a hacer algo positivo, y no entendía cuál iba a ser la lógica de ese gobierno. Jorge es parte de lo que el psicólogo me dice que tengo que sanar”, externó Navarro.

En un audio enviado por Rodríguez a Navarro, el 6 de agosto del 2022, el entonces jefe de despacho del mandatario le reconoce que fue idea suya llevarla al equipo de Chaves.

“Si tu teoría es que yo estoy en contra tuya, te lo dije ayer y te lo digo hoy, yo estoy feliz de que estés aquí, yo promoví tu nombre y mi cuota de poder en el gabinete me la jugué con vos. Ese es mi nivel de compromiso y confianza con vos”, se escucha decir a Jorge Rodríguez en un audio de WhatsApp, en poder de este diario. Menos de un mes después del envío de ese audio, Navarro fue destituida.

Ante una consulta de La Nación, el ahora ministro de Comunicación negó que las afirmaciones de Navarro sean ciertas.

“No me he referido a las declaraciones de doña Patricia Navarro, que ha tratado de lesionar mi honor, pues considero que tenemos mucho trabajo por hacer y este tipo de polémicas no nos llevarán a ningún lado. En primer lugar, nunca fui un hijo, fuimos compañeros y la veía como la ministra de Comunicación que fue.

“Sus aseveraciones son totalmente falsas. Sin embargo, la invito a que interponga la denuncia correspondiente y, más bien, cuestiono por qué no las interpuso en su momento, debido a que son afirmaciones bastante fuertes. Es muy fácil jugar con la honra de las personas y, desgraciadamente, eso no ayuda a elevar la calidad del debate público.

“Pudimos tener diferencias de criterio, pero siempre fueron en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo”, declaró Rodríguez.

'La intención es otra'

La exministra Navarro también relató haber tenido una relación tensa con Federico Cruz, el asesor de imagen, amigo y consejero del mandatario, quien fungió como director de Comunicación de su campaña.

Navarro explicó que al principio ella le tenía aprecio a Cruz, porque “creía que era buena persona”. Sin embargo, aseguró que al pasar los días se dio cuenta de que “la intención que tiene es otra”.

Según detalló, la primera semana de mayo del 2022, pocos días después de asumir funciones como ministra, se reunió con él en el edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS) y este insinuó que él iba a hacer el trabajo y ella iba a poner la cara.

Detalló que no solo Cruz daba órdenes a los funcionarios del Ministerio de Comunicación, sino también sus colaboradores.

“Creo que las daban por teléfono. Una vez llegaron dos de ellos y fue cuando yo dije: ‘Aquí paramos’. Le dije a Choreco (así se refirió de Federico Cruz) que esto era el Ministerio de Comunicación, yo soy una ministra, aquí no es el sector privado”, aseguró.

Ella le dijo a Cruz que si quería “hacer algo con el presidente”, tenía que ir y reunirse con él, pero debía respetar la investidura de su ministerio.

“Aquí hay un ministerio y yo soy la ministra, si usted quiere venga y yo le doy mi puesto. Yo ya estaba muy molesta”, agregó.

La Nación intentó, sin éxito, obtener la versión de Federico Cruz sobre estas declaraciones. No atendió las llamadas hechas a su teléfono celular, ni respondió los mensajes enviados por WhatsApp.

Navarro presenció incidente con Gloriana López

Patricia Navarro no es la primera exministra que denuncia haber recibido malos tratos por parte de miembros del gabinete de Rodrigo Chaves.

La expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y exministra de la Niñez y Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, quien debió renunciar el 19 de junio, aseguró que vivió un “círculo de violencia” durante su paso de 13 meses por el Poder Ejecutivo, al punto de que en alguna ocasión terminó llorando, y tuvo que buscar atención psicológica.

López recordó un antecedente durante una gira a Guanacaste, en julio del 2022, por la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya.

“Estando frente a un montón de líderes comunales en La Cruz, a él no le gusta algo que le estamos exponiendo de explotación sexual. Me regaña públicamente y me dice: ‘Ministra, vamos a hablar en San José, hablamos en San José’. Yo sentí muy feo y recuerdo que otra ministra se me acercó, con los ojos aguados, y me dijo: ‘Él no sabe tratar a las mujeres’.

“Luego, hubo un par de llamadas donde él y yo tuvimos intercambios incómodos, en donde yo le digo: ‘Usted no me puede volver a hablar así’. Y él me dice: ‘No se pase de la raya, es que usted habla muchas leguleyadas”, afirmó.

Ahora, Patricia Navarro reconoció que ella fue quien se le acercó a López y mostró su pesar por la forma en que la trataba el mandatario.

El miércoles 3 de mayo del 2023, el presidente Chaves y la entonces ministra de la Niñez y Adolescencia tuvieron otro intercambio público, luego de que López intentara explicarle ante las cámaras cómo funcionaba el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos. En esa ocasión, el mandatario le dijo: “No quiero que peleemos en público, después hablamos”.

La exjerarca del PANI recordó que otra vez, saliendo de una conferencia de prensa, el presidente la regañó en frente de los demás ministros, y le dijo que debía ser más vehemente.

“Yo me sentí mal y me puse a llorar”, detalló la abogada, quien tiene una especialidad en Derechos Humanos.

Desde que empezó el mandato de Chaves, 33 ministros, viceministros y presidentes ejecutivos han dejado sus puestos. En promedio, uno cada 13,6 días, lo cual, lo convierte en el gabinete más inestable desde 2006 (en comparación con administraciones de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado).

