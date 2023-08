Jerarca de Sinart expone relación de 2 asesores presidenciales con empresa contratista del Estado

Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), se refirió este jueves a las relaciones entre dos asesores del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y una empresa que ha ganado millonarios contratos publicitarios con instituciones públicas en los últimos meses.

Los asesores presidenciales son Federico Cruz Saravanja y Christian Bulgarelli. La empresa es RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, la cual ganó contratos con Recope, el BCR y el propio Sinart. Los dos últimos los obtuvo sin concurso público.

-Sandí dijo que revisaría la legalidad de que el Sinart haya contratado a una empresa representada por un asesor presidencial. Se refiere a Christian Bulgarelli, presidente de Nocaut, quien a la vez es asesor en comunicación de Chaves.

-El jerarca del Sinart también afirmó que un hijo de Federico Cruz, asesor de imagen del mandatario, trabaja para Nocaut. Cruz además es presidente del partido político chavista al que ahora apoyan nueve diputados de Gobierno.

Durante una comparecencia en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó a Sandí por qué el Sinart contrató a una empresa de un asesor presidencial para trabajar en la producción audiovisual de los contratos publicitarios que 14 instituciones públicas concedieron a la agencia del Sinart, por casi ¢8.000 millones.

Robles le cuestionó si no consideraba extraño que un asesor del mandatario sea contratista para el Estado. El jerarca respondió que había “tomado nota” a raíz de lo denunciado por el Frente Amplio y lo publicado en los medios. No desmintió que se trate de un asesor presidencial.

Un documento oficial de la ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, identificó a Bulgarelli como consejero del gobernante en materia de comunicación.

El congresista le repreguntó a qué se refería con tomar nota, pues incluso Sandí dijo que, en la revisión, verificó que todo estaba correcto en el Sinart.

Finalmente, el jerarca reconoció que haría una revisión sobre esa contratación.

El sábado pasado, Christian Bulgarelli publicó un video, en la página de Facebook “La hora de Juanito Mora”, donde respondía por los cuestionamientos sobre sus contratos con el Estado y tampoco negó allí que sea asesor presidencial.

El presidente del Sinart reconoció que a la empresa de Bulgarelli se le contrató de manera directa, como único oferente, pero alegó que ese proceso de contratación se inició bajo la anterior legislación de contratación pública que no exigía realizar estudios de mercado ni técnicos.

Hijo del otro asesor presidencial trabaja para empresa de Bulgarelli

Por otro lado, Sandí reconoció que Tomás Cruz, hijo del asesor presidencial Federico Cruz, trabaja en la empresa de Bulgarelli.

“¿Usted sabe qué servicios brinda el señor Tomás Cruz a la empresa de Christian Bulgarelli?”, le preguntó Ariel Robles a Sandí.

“Desconozco qué hace Tomás Cruz en la empresa de Christian Bulgarelli”, respondió Sandí.

“¿Pero sí acompaña a Bulgarelli en trabajos que le contrata el Sinart?”, apuntó Robles. Sandí respondió: “Yo conozco a Tomás porque es hijo de Choreco (así llamó a Federico Cruz), simplemente por eso, sé que trabaja ahí, pero nunca lo he visto (en trabajos para el Sinart)”.

“¿Sí trabaja con Christan Bulgarelli?”, insistió el frenteamplista, a lo que el jerarca del Sinart apuntó: “Lo he visto ahí, en sus oficinas, en las de Christian Bulgarelli”.

Robles, además, le preguntó con motivo de qué había visto a Tomás Cruz en esas oficinas, a lo que Sandí alegó que eso fue “cuando estaba en el sector privado, en ese momento visitaba las oficinas de Christian Bulgarelli”.

Federico Cruz también es presidente del partido político chavista Aquí Costa Rica Manda, al cual apoyan nueve de los diputados de Gobierno.

Este asesor registra 20 visitas a Casa Presidencial solo entre mayo y la primera quincena de noviembre del 2022.

Media hora después, Sandí cambió su versión, cuando Ariel Robles le preguntó de nuevo si el hijo de Federico Cruz laboraba con Christian Bulgarelli y, entonces, adujo no saberlo.

“¿Trabaja el hijo de Federico Cruz con Christian Bulgarelli?”, preguntó Ariel Robles. “No lo sé”, dijo Sandí, pero entonces el frenteamplista le cuestionó cómo no lo sabía, si minutos antes lo había afirmado.

“Caballero, quiero que sepa, yo no sé si él está en planilla. (...) Yo lo he visto en la oficina de Christian Bulgarelli, no sé si usted podrá buscar en la CCSS”, apuntó.

Consultas sin responder

El 3 de agosto pasado, La Nación contactó por teléfono a Christian Bulgarelli para conocer el tipo de asesoría que brinda al presidente Chaves. Luego de escuchar la pregunta, él aseguró que solo respondería por escrito y cortó la llamada, sin escuchar cuando la periodista le pedía su dirección de correo electrónico.

Inmediatamente, se le remitieron siete consultas por WhatsApp. Ese mismo día, pero en horas de la tarde, se le volvió a escribir para saber si se obtendría una respuesta; sin embargo, ya no salía el doble check que confirmaba la recepción del mensaje.

En una de esas preguntas, este diario le consultó específicamente: “¿Tomás Cruz trabaja para usted, forma parte de la planilla de RMC La Productora S. A. o alguna de sus empresas? ¿Desde cuándo? ¿Qué función realiza?”

Se le planteó el papel de Tomás Cruz porque él acompañó a Christian Bulgarelli a una reunión con Rodrigo Chaves, en Casa Presidencial, el 26 de octubre del 2022.

En las bitácoras con los registros de entradas y salidas a la Presidencia consta que ambos ingresaron a las 11:05 a. m., por el puesto de vigilancia N.° 5, y que iban a visitar al mandatario. En dichos cuadernos no se consignó la hora de salida.

Presidente del Sinart, amigo de Bulgarelli y de Cruz

El presidente ejecutivo del Sinart dijo que él es amigo tanto de Christian Bulgarelli como de Federico Cruz, porque trabajaba en el mismo sector de la publicidad antes de estar en el Gobierno.

Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), fue le preguntó sobre esa relación de amistad con Bulgarelli, y le cuestionó que siendo amigo suyo, sea contratista para el Sinarr.

Fernando Sandí le respondió que “técnicamente, se contrató desde el año pasado”, cuando él aún no presidía esa institución.

El legislador criticó que sea Sandí quien firme las facturas para pagarle a Bulgarelli, su amigo, y el presidente del Sinart negó que ya se le haya girado algún pago.

El jerarca del Sinart alegó que se le contrató un proyecto para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) como parte de una contratación directa por demanda, suscrita con la empresa Nocaut, de Bulgarelli.

Sandí detalló que, por ese proyecto, el contratista facturó ¢12 millones, pero insistió en que no se le han pagado.

En cuanto a su relación con Federico Cruz, el presidente del Sinart dijo que lo conoce hace más de 20 años, porque fue alumno suyo y que se ven con frecuencia en un ámbito más social, en bares.

Consultado por La Nación sobre la visita que realizó a la Casa Presidencial el 15 de setiembre del 2022, Sandí alegó que no recuerda con precisión dicha cita, pero que la única vez que se reunió, antes de asumir la presidencia del Sinart, fue una entrevista de trabajo para concursar por el cargo de ministro de Comunicación.

En las bitácoras de ingresos a la Presidencia, consta que Sandí ingresó ese día a las 4:44 p. m. y 50 minutos después entró también Federico Cruz al despacho del presidente Chaves. Sin embargo, Sandí insiste en que no estuvieron juntos, él y Cruz, en esa oficina, sino que solamente estuvo durante su entrevista con Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.