Sinart contrató a dedo a tres empresas para millonario negocio de publicidad estatal

A dedo y sin un concurso previo, la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) contrató a tres empresas para manejar el millonario negocio de la publicidad estatal.

Una de las compañías escogida es dirigida por Christian Bulgarelli Rojas, a quien la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, identificó como “asesor de comunicación” del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Tal revelación la hizo en una carta enviada a dos diputados quienes le cuestionaron sobre un tema del sector educativo.

La agencia del Sinart obtuvo contratos por ¢7.925 millones con 14 instituciones públicas para manejar su publicidad. A fin de proveer los servicios prometidos a estas entidades, la empresa estatal escogió a tres firmas para comprar sus servicios.

Se trata de la productora audiovisual Nocaut, vinculada a Christian Bulgarelli, así como de las firmas Inversiones del Aire HM y Tecnologías Asertivas (Teah).

Esas compañías se encargan de manejar redes sociales, realizar estudios de mercado, campañas publicitarias, organizar eventos y producir videos y cuñas radiales.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) le contrató al Sinart la organización de una gala de premiación en la que gastó ¢70 millones. A su vez, la agencia de publicidad del Sinart contrató a Inversiones del Aire HM para que ofreciera los servicios requeridos.

Tanto Inversiones del Aire HM como el Sinart cobraron una comisión, la cual se le cargó al INS dentro de esos ¢70 millones. Solo la agencia estatal se ganó ¢6,6 millones por esa mediación.

Las tres empresas fueron contratadas entre el 24 y el 29 de noviembre del 2022, de manera directa, luego de que David Valerín Guillén, funcionario de la agencia de publicidad del Sinart, recomendó seleccionarlas como proveedoras.

A Inversiones del Aire HM S. A. aconsejó contratarla para que dé servicios BTL, es decir, para todas aquellas estrategias de publicidad que no se realizan en medios masivos.

Nocaut fue contratada como productora audiovisual y Teah como agencia especializada en marketing digital.

Desde ese entonces, las dos primeras empresas han aumentado sus acuerdos contractuales con el Estado, a través de la agencia del Sinart.

Nocaut, en tanto, retomó sus vínculos con instituciones públicas después de un impasse de dos años.

Desde la contratación, esas tres empresas suman órdenes de compra con el Sinart por ¢565 millones, de acuerdo con un análisis hecho por La Nación, con base en los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

De acuerdo con declaraciones de una funcionaria y y otra exfuncionaria, hay una “directriz” de Casa Presidencial de inyectar fondos en la agencia de publicidad del Sinart. Así lo dijo la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, en una sesión de Junta Directiva el 31 de octubre.

Gloriana López, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) habló de “instrucción” y dijo que una negativa suya a contratar al Sinart pudo incidir en su salida el 19 de junio.

En un correo electrónico, ante consultas de este diario, Bernal Baudrit Álvarez, funcionario de la presidencia ejecutiva del Sinart, argumentó que se optó por esas tres sociedades porque “ya habían trabajado con el Sinart y no tenían sanciones aplicadas”.

“En este caso, los tres proveedores adjudicados han trabajado con el Sinart desde el 2015 en diversos proyectos, por lo que estos concursos no son la primera experiencia del Sinart con los mismos”, consignó Baudrit Álvarez en su respuesta por escrito.

En el Sicop, donde se deben registrar todas las compras públicas, solo Inversiones del Aire HM S. A. reporta contrataciones previas, las cuales datan del 2020 y el 2022.

Esa compañía y Teah se registraron como proveedores del Estado en los años 2019 y 2018, respectivamente, según el Sicop.

En el caso de Nocaut, aparece como contratista desde el 2015. Obtuvo contratos anteriores con la Junta de Protección Social (JPS), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Pese a que se le consultó directamente, Baudrit no respondió por qué David Valerín recomendó la contratación de esos proveedores y no otros. Tampoco contestó por qué optaron por dos empresas que tenían una escasa relación comercial previa con instituciones públicas para encomendarles millonarias compras.

Él fue quien respondió las consultas, aunque el correo también se le copió al presidente ejecutivo y al director general, Fernando Sandí y Federico Amador, respectivamente.

Posteriormente, en un nuevo correo electrónico, envió cuatro documentos de Excel.

Tres de los archivos contenían precios ofertados por empresas para BTL. Además de Inversiones del Aire HM, aparecían las firmas Creaciones Publicitarias y Gipor Producciones. No se adjuntaron las ofertas formales de esas compañías ni algún criterio técnico que explicara por qué se escogió a una sobre las otras.

El cuarto archivo era de dos empresas ofertando servicios de marketing digital. Junto a Teah figuraba la firma Arweb. Tampoco se adjuntó un criterio técnico o una oferta formal de Arweb. Ninguno de esos documentos aparece en el Sicop.

En el caso de la contratación de la productora Nocaut, no se adjuntó ningún Excel, ni ningún otro documento relacionado a un estudio de mercado.

Crecimiento del 361% Copiado!

Inversiones del Aire HM, cuyo apoderado generalísimo es Hugo Chinchilla Cascante, contabiliza 36 órdenes de compra del Sinart a lo largo del primer semestre del año, por un total de ¢326,4 millones.

Ese monto es un 361% superior al adjudicado de previo a la suscripción de ese acuerdo contractual, el cual se firmó de manera directa y sin concurso previo.

Anteriormente, esa compañía solo había facturado ¢70,8 millones. Con el Estado, solo registra relación comercial con la agencia de publicidad del Sinart. Nunca ha brindado ningún servicio a otra institución pública, según los reportes del Sicop.

Y de esos ¢70,8 millones, el 57% también corresponde a contratos expeditos que le dio la actual administración del canal estatal.

Esta firma realiza, principalmente, trabajos de BTL para el Instituto Nacional de Seguros (INS), aunque también el Sinart la subcontrató para cumplir con requerimientos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y las superintendencias de Valores y Seguros.

Este diario le consultó a Chinchilla cómo obtuvo esa contratación en el Sinart, directa y sin concurso.

En una llamada telefónica dijo que él nada más se inscribió como proveedor en el Sicop y lo contrataron y que toda la información está en el Sistema Integrado de Compras Públicas. Agregó que no podía contestar las preguntas porque iba entrando a una reunión.

La agencia de publicidad del Sinart contrató de manera directa y sin concurso a tres empresas para que ofrezcan servicios que le contratan otras instituciones públicas. Archivo/La Nación (Cortesía)

Proveedora de otras instituciones Copiado!

A la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, de Christian Bulgarelli Rojas, el Sinart le ha encomendado servicios de preproducción, producción y postproducción de un video para el Inamu, por ¢21,5 millones, a mediados de abril pasado.

Nocaut obtuvo recientemente contratos con otras instituciones públicas.

La Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) le adjudicó, el 19 de diciembre del 2022, un acuerdo contractual por ¢50,9 millones, para generar productos de comunicación audiovisual.

El Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó otro contrato de ¢23 millones a finales de marzo pasado para gestionar el patrocinio que ese banco dio al montañista costarricense Warner Rojas Chinchilla, en su intento de ascender, por segunda vez, al monte Everest.

El contrato con Recope rompió con un impasse de dos años que tenía esa firma sin ser proveedora del Estado. Había obtenido un contrato con la JPS en diciembre del 2020.

La mañana de este jueves, La Nación contactó a Bulgarelli a su teléfono celular. Él dijo que solo atendería preguntas por escribo y cortó la llamada cuando la periodista le estaba pidiendo su correo electrónico.

Se le remitió una serie de consultas por WhatsApp, las cuales no respondió al cierre de esta publicación.

10 órdenes de compra Copiado!

Tecnologías Asertivas S. A. (Teah), de Federico Bazo Alfaro, contabiliza 10 órdenes de compra del Sinart por ¢217 millones. De previo, no reporta otras contrataciones con esa agencia de publicidad estatal.

Antes solo había sido contratada en ocho ocasiones, para un total de ¢85,4 millones, por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Inamu y Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).

Con el Sinart, su vínculo comercial con el Estado creció en un 154%.

Esta empresa ofrece servicios de administración y mantenimiento de redes sociales, así como generación de contenido. Por citar un par de casos, el Sinart le contrató esas labores para el INS por ¢82 millones y para el Museo de Jade por ¢31 millones, mientras que facturó ¢50,4 millones por diseños gráficos para el Inamu.

Inamu se quedó sin presupuesto Copiado!

Federico Bazo detalló, en una llamada telefónica, que su empresa se convirtió en proveedora del Sinart gracias a que ya trabajaba con el Instituto Nacional de las Mujeres, mediante un contrato que data del 2020.

“El Inamu en algún momento se quedó sin presupuesto para poder seguir ejecutando algunos trabajos. Entonces, llamaron al Sinart y le dijeron que necesitan seguir trabajando con nosotros, que si nos podían contratar a través de ellos y nos contrataron. Y por el buen servicio que ofrecimos, el Sinart nos pidió que los ayudáramos con el Cosevi (Consejo de Seguridad Vial) y en ese momento comenzó toda la relación”, explicó Bazo.

“Muchas veces me han pedido licitaciones. Me dicen: ‘mirá, necesitamos cotizar un video, cotizar esto’. Pero le soy sincero, de 10 cotizaciones, solo una se da. Pero no sé, quizás ellos lo usarán para tener idea de cuánto cuesta en el mercado, no sé. Hemos dado un buen servicio y por eso seguimos trabajando con ellos”, agregó.