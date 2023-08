Ministra identifica como asesor de Rodrigo Chaves a ganador de contratos en Recope, BCR y Sinart

La ministra de Educación, Ana Katharina Müller, identificó como “asesor de comunicación del presidente” Rodrigo Chaves a Christian Bulgarelli, productor audiovisual que obtuvo tres contratos públicos en los últimos ocho meses con la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

La empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, tiene contratos por ¢95,5 millones con esas tres instituciones públicas. Dos de esos negocios los obtuvo sin que las instituciones públicas hicieran un concurso público.

Además, el contratista hizo múltiples visitas a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario Chaves, su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y su asesor de imagen, Federico Cruz, presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda.

Müller describió la función de Christian Bulgarelli en una nota de respuesta que envió a los diputados Jonathan Acuña y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), quienes le preguntaron sobre las personas que asistieron, el 23 de mayo anterior, a una reunión con miembros de la Fundación del Conservatorio Castella.

En ese oficio, el DM-1045-07-2023, la ministra enumeró una lista de 12 personas que asistieron a ese encuentro y en la quinta casilla aparece: “Christian Bulgarelli - Asesor de Comunicación del Presidente”.

La mañana de este jueves, La Nación contactó a Bulgarelli por teléfono y, cuándo se le preguntó el tipo de asesoría que brinda al presidente Rodrigo Chaves, pidió que se le remitieran las consultas por escrito y cortó la llamada.

“Yo le contesto las preguntas que usted quiera, con mucho gusto, por escrito, yo feliz de contestarle; no hay nada que no pueda contestar, pero por favor, hágamelas por escrito”, afirmó el productor audiovisual.

De inmediato, se le envió una serie de consultas por WhatsApp que todavía no han sido respondidas. Este medio también envió consultas a Presidencia.

Pactó reunión Copiado!

Otro de los asistentes a la reunión en el MEP fue Gustavo Rojas, presidente de la Fundación del Castella, quien relató en el programa radial La Lupa, de la emisora CRC 89.1 Radio, que Bulgarelli les ayudó a gestionar la reunión con la ministra de Educación porque habían intentado obtenerla, sin éxito, en tres ocasiones anteriores.

“En un determinado momento aparece un caballero, a quien conocemos desde hace muchos años, Christian Bulgarelli, quien comienza a querer comunicarse con la fundación y nos dejaba mensajes a través de distinta gente.

“Lo tuvimos en ‘baño maría’ por un tiempo hasta que un día dijimos ‘bueno, atendámoslo para ver qué es lo que pasa, porque ya es mucha la insistencia’. Lo recibimos presencialmente y se ofreció a ser, no mediador...”, dijo Rojas el pasado 12 de junio.

El periodista Carlos Villalobos le preguntó: “¿Pero qué quería?”.

“Quería ponerse a las ordenes de nosotros y de la fundación. En ese momento lo vacilamos y le preguntamos ‘¿vos con quién estas y tal?’. Y lo que nos dijo fue: ‘Yo les puedo ayudar a sacar una cita con la ministra’”, respondió Rojas.

Villalobos le repreguntó: “¿Por qué? ¿Él trabaja con el Gobierno? ¿Es asesor del Gobierno?

“Aparentemente, pero no me consta porque no conozco contratos”, afirmó el jerarca de la fundación. “Él estuvo en la reunión, sentado al fondo. Él ayudó con su comunicación con la señora ministra, a que la señora ministra al final nos atendiera. Nos permitió la comunicación con la ministra”, agregó.

En esa reunión se habló sobre la intención de vender el terreno del teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana Norte, el cual está a nombre de la Fundación del Castella, pero la Junta Administrativa de ese centro educativo se opone y alega que tiene el derecho de uso o usufructo.

Christian Bulgarelli concertó reunión con ministra del MEP

Otra versión Copiado!

Mientras la ministra Müller describió a Bulgarelli como asesor presidencial en su carta a los diputados, el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió a La Nación una versión distinta el 9 de junio a través de su oficina de prensa.

Otto Vargas Masís, director de Prensa y Relaciones Públicas del MEP, en un correo electrónico indicó que “el señor Bulgarelli asistió a esa reunión en su calidad de exalumno y profundo conocedor de la historia del Conservatorio de Castella”.

Negó que fuera asesor del MEP, aunque sí reconoció que él fue quien gestionó la cita: “En su último trabajo documental sobre el conservatorio localizó a los señores de la Fundación Conservatorio de Castella y los puso en contacto con el despacho ministerial”.

El 9 de junio del 2023, ante una consulta de 'La Nación', el director de Prensa y Relaciones Públicas del MEP, Otto Vargas, aseguró que Christian Bulgarelli "asistió a esa reunión en su calidad de exalumno y profundo conocedor de la historia del Conservatorio de Castella". Nunca mencionó que asistió como asesor del presidente, como sí lo detalló la jerarca de esa cartera, Ana Katharina Müller. Foto: Reproducción

15 visitas a Casa Presidencial Copiado!

Bulgarelli registra al menos 15 visitas a Casa Presidencial, de acuerdo con las bitácoras de entradas y salidas. De esas vistas, cinco fueron al presidente Rodrigo Chaves: una en junio del 2022, una en setiembre y tres en octubre de ese mismo año.

En dos oportunidades, en las reuniones también estuvo presente el asesor presidencial Federico Cruz y en una, el hijo de este último, Tomás Cruz.

Bulgarelli también sostuvo encuentros con el actual ministro de Comunicación Jorge Rodríguez Vives, cuando era jefe de despacho de Chaves. Además, se reunión con la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.

Christian Bulgarelli se reunió con el presidente Rodrigo Chaves y su asesor de imagen Federico Cruz, el 20 de octubre del 2022, previo a que su empresa, RMC La Productora S. A., fuera contratada como proveedora de Recope, el BCR y la agencia comercial del Sinart. Foto: Reproducción

Millonarios contratos Copiado!

Todas esas reuniones se realizaron antes de que Nocaut obtuviera contratos con Recope, la agencia comercial del Sinart y el BCR, dos de ellos sin concurso público.

La primera se le adjudicó Recope, el 19 de diciembre del 2022, por ¢50,9 millones, para generar productos de comunicación audiovisual. Hubo otros oferentes.

El contrato del Sinart lo obtuvo sin necesidad de concurso público el 1.° de febrero anterior, para que ofreciera servicios por entrega, según demanda, dependiendo de las necesidades de la agencia de comercial.

Bajo esa dinámica, a través del Sinart, ofrece servicios de preproducción, producción y postproducción al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), desde mediados de abril. En total, esa contratación es por ¢21,5 millones.

En el caso del BCR, el acuerdo contractual fue por ¢23 millones. Se suscribió a finales de marzo pasado y fue para gestionar el patrocinio que ese banco dio al montañista costarricense Warner Rojas Chinchilla en su intento por ascender, por segunda vez, al Monte Everest, de acuerdo con los reportes del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).