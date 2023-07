Exministra rechazó contratación del Sinart y estima que eso pudo incidir en su salida del PANI

La expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y exministra de la Niñez, Gloriana López Fuscaldo, declaró que su negativa a realizar una contratación del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para el manejo de pauta estatal, pudo haber incidido en su salida del Gobierno.

López explicó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió reiteradamente a los ministros, durante sesiones del Consejo de Gobierno, acercarse al Sinart “para fortalecerlo”.

La exministra dijo que acató la indicación y buscó asesoría de la Dirección Jurídica del PANI y que dicha oficina le indicó que la contratación era permitida siempre que se cumpliera con los requisitos que pide la ley.

“¿Qué pasó? El PANI hizo un estudio de mercado y ahí participó el Sinart, pero no cumplió con los estándares, entonces qué pena, pero no se puede. Lo que procedía era hacer lo que siempre se hace, abrir una licitación”, detalló la exfuncionaria.

López recordó que el 19 de junio, día en que presentó su renuncia, el medio Crhoy publicó una noticia en la cual reveló que un estudio de mercado del PANI frenó la intención de Sinart de obtener el manejo de pauta estatal por aproximadamente ¢100 millones.

Al enterarse de la publicación, la expresidenta del PANI acudió al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, con el objetivo de entregarle el criterio jurídico que impedía contratar a Sinart.

“Le llevé los documentos y me dijo que no tenía tiempo, entonces se los di a una asesora. ¿Cómo iba a hacer algo ilegal (contratar a Sinart)? Jamás. No soy ingenua, es probable que ese no acatamiento de la instrucción reiteradamente solicitada haya incidido (en la salida). No había la menor duda de que ese era el camino que se quería; públicamente se dijo”, expresó López.

La noche de este jueves, el presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, fue consultado sobre el tema en cuestión y respondió que se encontraba en una actividad personal en ese momento. Solicitó que se le enviara un mensaje a su despacho.

La Agencia de Publicidad del Sinart ha sumado contratos de publicidad estatal por ¢7.925 millones.

Se trata de contratos con 14 instituciones públicas para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.

La Nación reveló el pasado el pasado mes de mayo que el presidente Chaves recomendó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la contratación del Sinart por ¢2.313 millones. Finalmente, dicha contratación fue aprobada por la Junta Directiva de la institución el 7 de febrero, con base en un estudio de una página.

