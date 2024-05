¿Qué provocó la furia del técnico de Herediano y su expulsión?

El técnico de Herediano, Héctor “Pity” Altamirano, mostró una faceta desconocida y como pocas veces habló del arbitraje, tras caer 1 a 0 ante Alajuelense, en el duelo de ida de las semifinales. El estratega dio su versión de lo ocurrido en el banquillo y lo que generó que lo expulsaran.

Héctor Altamirano, técnico de Herediano, estuvo muy inquieto durante todo el juego de ida de las semifinales ante Alajuelense. (JOHN DURAN)

Altamirano también hizo un análisis del juego de vuelta y sus posibilidades de avanzar a la final del Torneo de Clausura 2024.

¿Qué sucedió al final del partido, que generó su molestia y lo terminaron expulsando?

- Lo que pasó es que estaba en mi zona técnica, agarré la pelota para dársela a Fernán Faerrón y jugar rápido, pero llegó el cuarto árbitro en busca de protagonismo y me dijo que no podía reiniciar rápido el juego.

”No entendí por qué me dijo eso, le pregunté a qué se debía lo que me decía y nada más. No lo insulté y no le dije nada más, pero inmediatamente llamó al central, quien me dijo que sabía lo que había pasado, pero igual terminé expulsado.

”En este tipo de partidos necesitamos gente de experiencia, que pueda medir los pulsos que tienen los entrenadores y los futbolistas, para que dejen todo lo demás fuera”.

¿Hay posibilidades de que pida que apelen su expulsión?

- Espero que sí. Ojalá estén las imágenes, porque no le dije nada al cuarto árbitro, solo quería jugar rápido porque vi mal posicionado a Alajuelense. Lo único que quería era darle la pelota a Fernán y cuando lo hago, el cuarto árbitro invade mi zona a arrebatarme la pelota. Es algo que nunca había visto y me molesté, pero no le falté el respeto.

¿Qué sensación le queda del partido?

- Fue un partido cerrado y típico de semifinales. Ambos equipos cedimos poco, el juego estaba trabado y nadie dio ventajas. Lastimosamente se ve afectado el partido por la toma de decisiones tan rápida del árbitro asistente, porque me parece que en el gol de Alajuelense había fuera de juego.

¿Qué buscó con todos los ajustes que hizo en su alineación?

- El análisis suele ser solo del partido, pero los entrenadores tenemos que valorar el cansancio, la fatiga y otras situaciones. Uno como club muchas veces no manda el reporte de lesionados para cuidar algunas situaciones.

”Por ejemplo, a Allan Cruz salió golpeado ante Puntarenas (fecha 21) y lo estamos recuperando. Son situaciones que uno maneja”.

¿Cómo queda la serie tras el gane 1 a 0 de Alajuelense?

- Estamos muy fuertes. Los jugadores están convencidos y debemos recuperarnos, para hacer un buen partido. Ojalá que para este juego que viene se vea protagonismo de los jugadores y no de los que están fuera o de los árbitros.

”La serie está más viva que nunca y tenemos toda la ilusión de remontar en nuestra cancha y con nuestra gente. Será muy complicado, pero vamos a hacer un partido distinto”.