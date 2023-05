Rodrigo Chaves a presidenta deI PANI: ‘No quiero que peleemos en público, después hablamos’

“No quiero que peleemos en público (...), después hablamos”.

Con esas expresiones, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, intentó contener una discusión que sostuvo este miércoles con la jerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, durante la conferencia semanal del Gobierno.

A raíz de una consulta periodística, la jerarca estaba exponiendo el avance de una investigación interna sobre la actuación del PANI en el caso de una madre adolescente y su bebé de nueve meses, quien permanece desaparecida después de haber sido sustraída en Cervantes de Cartago.

López Fuscaldo explicó que este 3 de mayo se notificará las presuntas faltas a los funcionarios involucrados en la desatención de la madre de 13 años, quien habría sido víctima de violación por parte del padrastro, el principal sospechoso de la desaparición de la bebé.

La discusión comenzó a subir de tono cuando la ministra de la Niñez señaló que deben cumplirse ciertos plazos de ley antes de imponer eventuales sanciones.

El presidente Chaves había anunciado, en anteriores conferencias de prensa, que la investigación tardaría un mes. Incluso, el mandatario había pedido ese tiempo de espacio para referirse a la investigación en el Patronato.

No obstante, López Fuscaldo le hizo saber al gobernante que, en realidad, el debido proceso es más largo. Por eso, señaló la jerarca, no se puede referir a detalles del caso.

Este fue el intercambio:

Rodrigo Chaves: ¿Cuándo se vence el mes?

Gloriana López Fuscaldo: Este… presidente, no es un mes. Le comento sin entrar en mucho detalle: la Ley General de la Administración Pública corre un mes para que el órgano notifique; yo esperaría que fuera antes. Después, tienen 15 días para audiencia. Este es un tema de debido proceso.

Rodrigo Chaves: Pero yo le pedí a usted, le sugerí a usted, que los resultados del órgano fueran en un mes. Ahora, que notifique esas otras cosas eso es aparte. ¿Ya pasó el mes?

Gloriana López: No puedo, digamos; tiene que pasar esto antes de que pueda tomar la decisión.

Rodrigo Chaves: Yo sé… pero yo le estoy preguntando los pasos, no estoy preguntando cuál fue su decisión. ¿Ya pasó el mes?

Gloriana López: No señor.

Rodrigo Chaves: Okey, no ha pasado. Cuando pase el mes volvemos a reportar.

En ese momento, López Fuscaldo volvió a tomar la palabra para aclarar cuál es el procedimiento establecido en la legislación para sentar responsabilidades contra trabajadores públicos.

Gloriana López: Comienza a correr, presidente, nada más para explicarle a partir del día de ayer.

Rodrigo Chaves: No, la notificación. Y no quiero que peleemos en público.

Gloriana López: No, no, no vamos…

Rodrigo Chaves: Usted sabe que en esto no hay espacio para (...). Después hablamos, pero hay un mes para el reporte, que era lo que usted había hecho. Ahora, para las notificaciones y las decisiones hay procesos establecidos. Muchas gracias.

Gloriana López: Yo en un mes le reporto. La Ley General de la Administración Pública es la que nos da los plazos, pero yo le reporto.

Rodrigo Chaves: Vamos a conversar.

Rodrigo Chaves: ‘Hay gente que me dice que la regaño en público’ Copiado!

Esta no es la primera ocasión en que el presidente Rodrigo Chaves interrumpe, advierte o discute con Gloriana López en una conferencia de prensa.

Incluso, el mandatario reconoció, antes de la discusión de este miércoles, que algunas personas le han hecho esa observación, situación que él negó.

“Hay gente que me dice ‘es que usted a ella la regaña en público’. No, yo a ella no la regaño”, sostuvo el gobernante.

“Yo a ella lo que le digo es que tiene que haber consecuencias y para eso son los procesos. Yo no me voy a meter en los procesos, el órgano decisorio es ella y eventualmente podría llegar a mí; no sé bajo qué circunstancias. Pero en esto no vamos a aflojar, onceavo mandamiento es no aflojar y vamos a ver las cosas con lupas”, aseveró.