Contratista prometió a Rodrigo Chaves emplear a su asesor de imagen

Christian Bulgarelli Rojas, ganador de contratos del Estado y del BCIE, prometió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que su agencia contrataría a Federico Cruz Saravanja, hombre de confianza del mandatario y quien se ha desempeñado como su principal asesor de imagen sin ser funcionario público. Así lo relató la periodista y exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, en una entrevista con La Nación.

Según narró la exjerarca, Bulgarelli garantizó la contratación de Cruz en una reunión antes de que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo contratara para ejecutar la estrategia de comunicación de Presidencia, con fondos que el banco pone a disposición de cada gobierno para su uso discrecional.

El monto era de $300.000 por seis meses, con posibilidad de prórrogas por el mismo plazo, según documentos suministrados por Navarro a este diario.

Federico Cruz Saravanja fue el encargado de comunicación de la campaña electoral de Chaves. Una vez que el mandatario asumió el poder, el 8 de mayo de 2022, el publicista no se integró a la planilla de Casa Presidencial, pero permaneció como uno de sus principales asesores.

Patricia Navarro asegura que el propio asesor le dijo que él se encargaría de hacer el trabajo de comunicación “por detrás”, mientras ella estaría “de adorno”.

Además, Cruz asumió en febrero pasado la presidencia del partido político Aquí Costa Rica Manda, al que recientemente se unieron nueve diputados chavistas.

La que fuera ministra de Comunicación hasta el 2 de setiembre de 2022, cuando fue destituida por Chaves, relató que tuvo roces con Cruz desde el principio del gobierno, cuando supo que el BCIE disponía de $300.000 para labores de comunicación.

“Cuando se me dice esto, Choreco (así llamó a Federico Cruz) quería hacer todo ese trabajo: el social listening (recopilación y análisis de datos de redes sociales), el tracking (comportamiento de las personas en Internet), etcétera. Pero a mí no me parecía porque yo venía teniendo problemas con él.

“Cuando me doy cuenta de que Choreco quería entrar en el asunto. Hablo con el presidente y le digo que, si se quería hacer una contratación con Choreco, debía ser transparente, que tenía que quedar en el papel. Que yo no iba a firmar ni hacer nada que fuese en contra de la ley”, narró Patricia Navarro.

Agregó que, siendo ministra, ella desconocía qué hacía Federico Cruz en Casa Presidencial, paseándose frente a las cámaras de la prensa, lo que consideró grave. Además, la gente empezaba a preguntar cuál era su papel.

Aseguró que le dijo al presidente: “Yo no voy a hacer nada chueco”. Y él respondió: “No, doña Patricia, no se preocupe, todo va a ser transparente”.

No obstante, la exministra recordó que, “desde la semana previa a que entrara el gobierno, él (Federico Cruz) siempre me decía que yo estaba ahí de adorno, que yo iba a tener que dar la cara y que él era quien iba a hacer el trabajo por detrás”.

En ese contexto, apareció la figura del productor audiovisual Christian Bulgarelli, a quien Navarro conocía e invitó a trabajar en busca de generar buen contenido audiovisual.

Luego, supo que él y Federico Cruz se conocían de antemano.

Christian Bulgarelli es el presidente y representante legal de la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut. Foto tomada del sitio web: http://laproductoracr.com/

Patricia Navarro sostuvo que los $300.000 del BCIE le parecían mucho dinero, pero le dijeron que el financiamiento incluiría también las cadenas presidenciales y otros productos audiovisuales, además del social listening y el tracking.

“La idea de Choreco era que la gente de él iba a manejar las redes sociales”, relató.

Según la exministra, tanto Bulgarelli como Cruz participaron en la elaboración de los términos de referencia de la contratación del BCIE, la cual luego resultó adjudicada en favor del primero.

“Los hizo con Choreco, porque él en algún momento me dijo: ‘Choreco y yo pasamos la noche haciendo eso y ahí se lo mando’. Eso fue lo que me dijo”, adujo.

Navarro precisó que, el 4 de junio del 2022, día en que presentaron la propuesta de comunicación, estaban presentes ella, Rodrigo Chaves, Christian Bulgarelli, el hoy ministro de Comunicación Jorge Rodríguez (en aquella época jefe de despacho presidencial) y, “sorprendentemente”, llegaron la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo y Federico Cruz.

“No recuerdo si fue en esa reunión o después, pero de alguna manera Chaves insinuó que Choreco tenía que contratarse de alguna manera. Dijo: ‘¿Y Choreco va a trabajar con Christian?’ Y Christian dijo: ‘Sí, sí, claro, yo lo voy a contratar en mi agencia’”, recordó.

La Nación envió consultas tanto a Casa Presidencial como a Bulgarelli y a Cruz, en busca de conocer su posición sobre los hechos descritos por Navarro.

Bulgarelli atendió una llamada de un periodista de este medio, pero pidió las consultas por escrito y cortó. Cruz no atendió las llamadas.

Un hijo de Cruz Saravanja trabaja para Nocaut, la empresa de Bulgarelli, según dijo en la Asamblea el presidente del Sinart, Fernando Sandí.

En una nota enviada a dos diputados del Frente Amplio, la ministra de Educación, Anna Katharine Muller, describió a Bulgarelli como “asesor de comunicación del presidente”, mientras que Zapote insiste en que es un “contratista del BCIE”.

Después de ganar el contrato del BCIE para Presidencia, la empresa de Bulgarelli, de nombre Nocaut, también ganó contratos de producción audiovisual con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Los dos últimos contratos los obtuvo sin necesidad de concurso público.

El del Sinart es un contrato por demanda para que la empresa de Bulgarelli provea la producción audiovisual de los contratos de manejo de pauta publicitaria que el Sinart obtuvo con 14 instituciones públicas, por casi ¢8.000 millones.

La exministra Navarro mencionó haber visitado las oficinas de Nocaut, la empresa de Bulgarelli ubicada en Los Yoses de Montes Oca, para una reunión en la que estuvieron presentes Federico Cruz y un funcionario de Casa Presidencial de nombre Alexánder Castilla.

Agregó que Cruz “es una de las personas que le habla al oído al presidente, porque el presidente no escucha a casi nadie, es difícil”.