Exministra de Comunicación, Patricia Navarro: ‘Jamás urdí un plan contra la prensa’

“Jamás maltraté a nadie, jamás instigué para acallar a la prensa, jamás oculté o urdí plan alguno contra la prensa”.

Esas fueron las primeras palabras públicas de Patricia Navarro Molina, luego de ser destituida del cargo de ministra de Comunicación este viernes, de forma inmediata, por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Casa Presidencial no ahondó en los motivos de la decisión del mandatario.

La exfuncionaria compartió ese mensaje a través de su perfil de Facebook: “Mi corazón de profesora, mis convicciones y valores fuertes, mi fe en Dios y mi respeto por los derechos humanos han sido siempre mi norte”, agregó la periodista.

Navarro, de 63 años, ocupaba ese cargo desde el inicio de la actual administración. Ahora, se convirtió en la primera ministra en salir del gabinete y en la quinta baja del Gobierno (antes habían salido cuatro viceministros).

“Acepté el cargo porque Dios así lo demandó de mí, porque me movía y me mueve el anhelo de servir a la Patria y a las personas. Jamás ni el poder o el dinero fueron mi norte. Llegué con la certeza de que, así como Dios me llevó ahí, me sacaría cuando él lo quisiera”, dijo Navarro sobre su salida.

Sobre las críticas por su gestión de las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación, Navarro aseguró que “Dios y el tiempo se encargarán de la verdad y dejar mi nombre limpio luego de acusaciones sin fundamento”.

En la segunda semana de funciones del actual Gobierno, Patricia Navarro convocó a una reunión a los jefes de prensa de ministerios e instituciones públicas y, en la conversación, se refirió a la prensa como el “enemigo”.

“Tenemos que trabajar en conjunto, ¿por qué? Porque como dice un amigo por ahí, tenemos a un enemigo afuera que quiere que nuestro trabajo sea ridiculizado o invisibilizado, y eso no es la intención”, dijo.

Esas afirmaciones constan en un audio de una hora y 19 minutos que la propia Presidencia de la República compartió, luego de que varios asistentes al encuentro señalaron que el Gobierno les ordenó limitar el flujo de información pública.