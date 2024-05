Luis Amador: El PUSC cometió errores pero hay derecho a renovarse

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), afirmó que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cometió errores en el pasado que han decepcionado a la ciudadanía, pero existe la oportunidad de renovarse.

Con esas palabras, Amador justificó su “difícil” decisión de enviar una solicitud de afiliación al PUSC, con la intención de postularse para la Presidencia de la República en el 2026, aunque en el pasado manifestó que no le daría su apoyo a ningún partido tradicional.

Argumentó, además, que carece de recursos económicos para financiarse una campaña electoral.

Las declaraciones de Amador fueron emitidas este martes 21 de mayo mediante un video colgado en YouTube.

“Hoy, ciertamente, muchos nos hemos sentido decepcionados por situaciones y errores del pasado, pero creo que tanto las personas como las organizaciones tenemos oportunidad para mejorar, para renovarnos con ideas novedosas, fortalecernos a partir de las experiencias”, alegó Amador, quien fue destituido en marzo pasado por un presunto contrato a la medida para Constructora MECO.

“Si bien previamente manifesté que no le daría mi apoyo a ningún partido tradicional, en los últimos días he analizado desde dónde podría aportar más al país y concluí que la mejor opción es el PUSC.

“Tengo que reconocer que fue una decisión difícil, ya que ciertamente me inclinaba por hacer mi propio camino, pero al empezar a recorrerlo me encontré con muchos tropiezos. Además, con humildad les digo que no cuento con los recursos financieros para invertir en una campaña política”, continuó.

Este martes, al conocer la petición del exministro, el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, aseveró que el PUSC no es un partido taxi.

No obstante, según Amador, la dirigencia de la Unidad mostró apertura a sus ideas para “levantar aquellos ideales socialcristianos de la seguridad social en las instituciones que tan erosionadas se encuentran hoy, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, además de la educación y la seguridad ciudadana.

En su video, el exministro defendió la institucionalidad del país y dijo que su familia era simpatizante del socialcristianismo.