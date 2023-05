2.000 vietnamitas encantados con descargo de ministro Jorge Rodríguez sobre condena de Sala IV

Cerca de 2.000 cuentas de asiáticos en Facebook inundaron de apoyo la reacción del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, sobre la sentencia de la Sala IV que condenó los insultos proferidos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en contra de periodistas.

Después de que el Tribunal Constitucional dio a conocer su veredicto ante un recurso de amparo interpuesto por el periodista Jason Ureña, de CRHoy, el ministro publicó un video en la página de la Presidencia de la República en Facebook, en el que defendió la posición del Gobierno.

Cientos de cuentas de usuarios que indican ser originarios de Vietnam actuaron en bloque para oprimir el botón de “me encanta” en la publicación.

A su vez, decenas replicaron comentarios que ya habían escrito en noticias sobre el fallo publicadas en los perfiles de medios de comunicación como La Nación, Crhoy, Amelia Rueda y La República.

LEA MÁS: Fallo de Sala IV sobre insultos de Rodrigo Chaves bajo fuertes críticas en Vietnam

El perfil Aikek Mai, por ejemplo, replicó en el video del jerarca el comentario que dice: “Compatriota esos magistrados son de a 3 por peseta, estamos con usted señor presidente”.

Otros, como Helal Mai, copiaron el mensaje “Atención compatriota, los magistrados de la Sala IV son filibusteros, no tienen peso moral para exigir respeto cuando perdieron la ética y la moral en su profesión”.

El periodista de CRHoy acudió a la Sala IV por los insultos que Chaves y la exministra de Salud, Joselyn Chacón, pronunciaron en contra de comunicadores durante una conferencia de prensa a principios de año. Los magistrados sentenciaron que el lenguaje irrespetuoso y ofensivo es un exceso que lesiona la libertad de prensa y podría promover el hostigamiento contra periodistas.

El Gobierno fue condenado al pago de daños.

LEA MÁS: Sala IV condena insultos de presidente Rodrigo Chaves a periodistas

En el video de 1 minuto con 11 segundos, publicado en la página de la Presidencia de la República, el ministro Rodríguez dijo que la resolución de la Sala acoge parcialmente el amparo.

Añadió que, por unanimidad, los magistrados consideraron que a los funcionarios públicos les asiste el derecho y el deber en ciertos casos, de criticar aún con vehemencia a medios y periodistas cuando, según el funcionario, se hace de forma injusta, falaz o desmedida al divulgar una noticia o comentario.

El material acumulaba la noche de este miércoles cerca de 4.500 reacciones entre me encanta (2.002), me gusta (1.386) y me divierte (121). En las reacciones, los “me encanta” vienen principalmente de cuentas vietnamitas.

Las cuentas con esas reacciones tienen nombres asiáticos escritos en español y en bengalí, uno de los idiomas que se habla en Asia.