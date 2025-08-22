Política

Abogado de Chaves: la inclusión o no de Choreco en el contrato del BCIE está fuera de la discusión

El presidente Rodrigo Chaves habría consultado sobre la participación de Federico Cruz en el contrato del BCIE que le fue adjudicado al productor audiovisual Cristian Bulgarelli, según consta en uno de los Audios de la Presidencia

Por Lucía Astorga

José Miguel Villalobos, abogado defensor del presidente Rodrigo Chaves, aseguró este lunes que la acusación contra el mandatario por el presunto delito de concusión no guarda relación con si pidió o no la inclusión de su exasesor Federico “Choreco” Cruz Saravanja en el contrato de $405.800 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó al productor audiovisual Christian Bulgarelli.








