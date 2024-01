Christian Bulgarelli confirma que Rodrigo Chaves pidió contratar a Choreco

El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas confirmó que en el 2022 el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le pidió contratar en su empresa productora a Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, quien era asesor de imagen del mandatario hasta principios de diciembre del 2023.

Ante los diputados y bajo juramento, Bulgarelli aseguró este lunes que Chaves giró la orden mediante la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quien ejerció de mayo a agosto del 2022. Relató que la intención era que Choreco formara parte del contrato de $300.000 –que posteriormente se amplió a $405.000– que su productora audiovisual Nocaut obtuvo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

“Doña Patricia negoció eso con el señor presidente; ella me lo comunica a mí y me dice que Federico tiene que estar dentro del contrato. Yo no veo problema y accedo a eso”, respondió ante una pregunta de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

De seguido, la verdiblanca le preguntó: ¿Esa petición venía directo del presidente? Él respondió: “Sí señora, venía desde el presidente, a través de Patricia Navarro”.

No obstante, Bulgarelli insistió en que la orden al final se descartó y que su empresa no le giró ningún pago a Federico Cruz. Aseguró que, en Nocaut, solo trabajó el hijo de este último, Tomás Cruz, como asistente de producción.

“Cuando entiendo que Federico es asesor del presidente, les recomendamos que no es correcto que esté dentro del contrato, como al final no sucedió, no estuvo en el contrato”, enfatizó el productor audiovisual.

Consultada por La Nación, Navarro negó haber negociado la contratación con Chaves. Por el contrario, aseveró que “fue Chaves quien lo solicitó” y que ella solo se encargó de transmitir la orden a Bulgarelli.

Lo expresado por Christian Bulgarelli confirma el contenido de uno de Los audios de Presidencia, en donde se escucha al presidente Chaves consultar: “¿Va Choreco a ser parte del contrato de Christian?”.

“Sí señor, eso está completamente claro”, respondió la entonces ministra Patricia Navarro.

“Muchísimas gracias, los felicito”, les dijo el mandatario.

Ese intercambio ocurrió el 14 de julio del 2022. Ese día, Chaves se reunió con Patricia Navarro, Jorge Rodríguez y Armando Gómez. En aquel momento, los dos últimos ocupaban los cargos de jefe de despacho presidencial y director de Prensa. También, estuvo presente Alexánder Castilla, publicista de Presidencia.

El dinero de la “consultoría estratégica” que se le pagó a Bulgarelli proviene de una donación total que hace el BCIE al gobierno de Costa Rica por un total de $1 millón anual.

Al inicio de su comparecencia ante los diputados, Bulgarelli, de 50 años, leyó una declaración en la cual indicó que Navarro Molina “no miente en muchas de las cosas que ha dicho”. Añadió que el costo reputacional de lo sucedido con el contrato “ha sido devastador” para su empresa y su familia y se declaró “absolutamente desilusionado de haber trabajado con personas que nunca fueron transparentes conmigo”.

Al final, al filo de las 9 p. m., volvió a leer otro escrito donde dijo que su papel fue el de proveedor para el “contrato privado, como lo entendí yo”, con el BCIE, por medio de un comité editorial conformado en la Casa Presidencial en el cual participaba Chaves. “Les quiero decir (a los diputados), de todo corazón, que trabajar en este caos fue un salto al vacío. Producir en medio de este conflicto, fue un salto al vacío. Y para mí, trabajar para este gobierno, fue un salto al vacío”.

El productor audiovisual Cristian Bulgarelli Rojas ante los diputados de la comisión que investiga la contratación de su empresa Nocaut con fondos del BCIE. Estuvo acompañado por su padre, José Bulgarelli Rojas. Foto: (Lilly Arce)

Cruz, Navarro y Rodríguez revisaron términos de referencia

Durante su comparecencia ante los diputados de la comisión que investiga esa contratación del BCIE, Christian Bulgarelli reiteró que él redactó los términos de referencia de ese concurso, el cual al final se le adjudicó en octubre del 2022.

Afirmó que redactó ese documento junto con su equipo de trabajo. Negó que Federico Cruz participara en ese proceso, aunque reconoció que Cruz, Navarro y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se encargaron de revisar ese documento y que, al menos, se hicieron tres o cuatro revisiones del mismo.

“Él (Cruz) lo revisó igual que doña Patricia y Jorge. Ellos no trabajaron esos términos de referencia; los tres los revisaron porque eran los responsables. Esos términos los realicé con mi equipo de trabajo”, dijo Bulgarelli.

En diferentes ocasiones, el compareciente insistió en que él no sabía que se tratara de una licitación. Alegó que siempre se le dijo que era una contratación directa con el banco.

“Nadie habló de otro término que no fuera una contratación”, adujo. No obstante, él reconoció que, antes de que se le adjudicara, supo que era una licitación y que, de todas formas, participó porque había trabajado muy duro, durante 11 semanas para obtener ese contrato.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le consultó que cómo alegaba eso si en los términos de referencia se hablaba claramente de evaluar ofertas y se usaba el término de licitación. Bulgarelli argumentó que es usual que en las contrataciones se hagan evaluaciones.