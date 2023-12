Contratación irregular de Bulgarelli se fraguó apenas comenzó el gobierno

La contratación irregular del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas en Casa Presidencial, mediante una “consultoría estratégica” de comunicación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comenzó a fraguarse pocos días después de que el mandatario Rodrigo Chaves asumió la Presidencia, el 8 de mayo del 2022.

Tanto Chaves como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hablaron a Bulgarelli del dinero y el contrato de $300.000 del BCIE meses antes de que el banco efectuara el concurso público que, finalmente, el empresario ganó.

Así se desprende de audios de conversaciones sostenidas en Casa Presidencial, las cuales fueron suministradas a La Nación por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina. Según explicó la exjerarca, ella comenzó a grabar conversaciones desde el 10 de mayo, dos días después de la toma de posesión, porque quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.

El 27 de mayo del 2022, 19 días después de la toma de posesión, Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho de Chaves, propuso a Bulgarelli un contrato por servicios de comunicación y le dijo que la idea era utilizar dinero del Banco Centroamericano.

Lo dijo en una reunión virtual en la que participaron Rodríguez Vives, Christian Bulgarelli y Patricia Navarro. En el encuentro, discutían cuál iba a ser la estrategia de comunicación del gobierno.

Audio del 27 de mayo del 2022 muestra gestación de contrato con el BCIE

En el audio de 13 de minutos, se escucha a Rodríguez decir: “Brevemente Christian, digamos, la idea es poder usar algunos de los recursos de lo que el BCIE nos da; esa cotización debe venir a nombre de Patricia (Navarro), para nosotros después poder decirle al BCIE que esto es lo que nos vamos a gastar en comunicación al año”.

Esa reunión ocurrió cinco meses antes de que el BCIE adjudicara a Bulgarelli y a su empresa Nocaut (cuyo nombre jurídico es RMC La Productora S. A.) un contrato de $300.000 para brindar a la Presidencia de la República servicios de comunicación, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión, durante un lapso de seis meses.

A principios de octubre anterior, Christian Bulgarelli admitió en una entrevista con este diario que él redactó los requisitos de esa contratación. Reconoció que adaptó esos criterios para que se ajustaran a los perfiles de su equipo de trabajo y a los años de experiencia de su compañía.

De esa forma, validó declaraciones de Patricia Navarro, quien reveló el pasado 23 de agosto a La Nación, que él diseñó los términos de referencia del concurso junto con Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del presidente Chaves.

En respuesta, ya como ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez refutó la publicación de La Nación al decir que esa consultoría se otorgó “bajo un esquema licitatorio, transparente y competitivo”, y que el BCIE seleccionó a esta empresa después de evaluar el cumplimiento de “parámetros técnicos, financieros y de probidad, requeridos mediante un concurso público internacional”.

Sin embargo, tanto Presidencia como el BCIE se han negado a revelar el expediente de esa contratación con fondos donados al Gobierno de Costa Rica, pese a las múltiples solicitudes de este diario.

En la reunión de finales de mayo del 2022 —el primer mes de este gobierno—, Rodríguez habló de la contratación con Bulgarelli sin mencionar la necesidad de que participara en un concurso.

‘El jefe está deseoso de ver esto’, dijo Jorge Rodríguez

Incluso, el entonces jefe de despacho presidencial insistió en que la cotización era urgente porque el mandatario Rodrigo Chaves quería saber qué se estaba planeando en materia de comunicación.

“Tenemos tres semanas (de gobierno); el jefe está deseoso de ver esto, le he dicho que venimos trabajando, pero estoy al punto de que me va a decir: ‘Mirá, no estás haciendo nada’. Y entonces, va seguir él diciendo lo que se le ocurra y eso es lo que no quiero”, dijo Rodríguez en la reunión.

LEA MÁS: Christian Bulgarelli, ganador de contratos del Estado y del BCIE, prometió a Rodrigo Chaves emplear a su asesor de imagen Federico Cruz

Desde el 27 de mayo del 2022, el entonces jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, le propuso al productor audiovisual Christian Bulgarelli (derecha) un contrato por servicios de comunicación y le dijo que la idea era utilizar dinero del BCIE. Fotos: Archivo/La Nación

‘No es un tema de plata…, yo tengo la plata’

En esta conversación del 27 de mayo del 2022, Jorge Rodríguez también habló de que ya tenía el dinero y se refirió a los fondos del BCIE. Así lo expuso luego de que Patricia Navarro, en reiteradas ocasiones, se quejó de la falta de recursos para implementar estrategias de comunicación.

Ella alegó que, para el 2022, solo disponía de un presupuesto de ¢44 millones y desconocía la cifra a la que podría acceder en el 2023.

Rodríguez, entonces, enfatizó en que él tenía el dinero y solo necesitaba que ella y Bulgarelli le explicaran bien cuánto necesitan y en qué productos iban a invertir.

“Sí Patricia, pero mil veces te lo he dicho a vos, a Federico (Cruz): no es un tema de plata; yo lo que ocupo son las tácticas, saber qué quieren hacer, cómo lo vamos a hacer, para saber cómo les pongo el presupuesto.

“Yo tengo la plata, pero, si no me dan las tácticas, no puedo entender para dónde vamos… Yo sé que tiene que estar ahí, pero ocupo ver la carne, porque, si no, no vamos a llegar a ningún lado”, afirmó Rodríguez.

Bulgarelli habló de integrar un comité de comunicación y, posteriormente, le preguntó al actual ministro de Comunicación: “Vos quisieras ver, por ejemplo, ¿cómo es la implementación de este comité editorial con todas las instituciones, los protocolos y los productos y cuánto vale eso?”.

Y de seguido Rodríguez respondió: “Sí, básicamente, el comité o como diablos se vaya a llamar, el comité cómo funciona, qué decide. El café con Rodrigo o la arepa con Rodrigo —no sé cómo se vaya a llamar— ok, periodicidad, cada cuánto. ¿Qué vamos a hacer con las cadenas? ¿Van a ser semanales, no van a ser semanales?.

“¿Vamos a tener tracking para poder hacer consulta de opinión semanal y poder entonces llevar el termómetro de cómo debemos comunicarnos? Eso fue lo que hicimos nosotros con Óscar Arias. Sí, ok, ¿quién lo puede hacer? Ok, ¿cuánto? Vamos a hacer producción de las cadenas con Rogelio o con Christian, con quien sea, ok, ¿cuánto?”.

En el contrato con el BCIE, a Bulgarelli y su empresa se les encomendó la producción del programa Cafeteando con el presidente y las cadenas de televisión semanales. Además, se encargó de realizar tracking o estudios de opinión para medir la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Poder Ejecutivo.

El presidente Chaves reconoció, a principios de enero, que existía un comité de comunicación —tal como se comentó en esa reunión del 27 de mayo del 2022—, al cual en ocasiones invitaba a Federico Cruz, quien oficialmente no tiene un puesto en el gobierno.

‘Necesitamos ser contratados’

Más adelante en esa conversación y tras las preocupaciones por la falta de dinero expresadas por Navarro, Christian Bulgarelli insistió en que era necesario que su empresa fuera contratada para hacer todo por “una vía correcta” y que nada más le indicaran a nombre de quién debía facturar, en caso de que el presupuesto viniera de otra institución pública y no de la Presidencia.

“Nosotros necesitamos ser contratados, porque toda esta conversación está divina, a mí me encanta, ojalá yo pudiera impactar la comunicación del Estado o del Gobierno para el Estado, pero debo tener muchísimo cuidado —como lo he tenido históricamente— para que nuestro trabajo tenga una vía correcta (...).

“Yo les voy a dar un dato: con la Junta de Protección Social (JPS), con $22.000 al mes, se comunicaba una cantidad espectacular de cosas; se viajaba por todo el país, se hacía una cosa increíble y doña Esmeralda (Britton, la presidenta) les puede contar. La revista de la JPS costaba $22.000 por mes. Entonces, ¿que no hay $22.000 por mes?, eso probablemente Patricia no lo tenga en el Gobierno Central, pero lo tiene la Junta, $22.000 por mes, si es que fuera ese producto.

“Entonces, ¿a quién le hago la oferta? ¿Le hago la oferta al Ministerio (de Comunicación), al INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), al Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres)? ¿A quién? Y yo con mucho gusto diseño lo que ustedes necesitan”, aseveró Bulgarelli.

Chaves a Bulgarelli: ‘Ya tenemos la plata’

El 4 de junio del 2022, el propio Chaves conversó con Bulgarelli, en presencia de Patricia Navarro y Jorge Rodríguez. Así consta en el audio de la reunión de ese día.

El presidente le mencionó al empresario “ya tenemos la plata” y le dijo que él cuidaba más la plata regalada que la propia.

Les enfatizó a todos que quería ver el plan de gastos: “Entonces, el presupuesto que yo quiero ver no es ‘herramientas, $60.000′. Yo quiero ver qué es lo que cuesta los elementos de la estrategia, cada uno, y por qué ese gasto es razonable”.

“Yo creo que vamos a trabajar juntos, ojalá muchos años”, le aseguró Chaves a Bulgarelli en esa ocasión.

El mandatario también se aseguró de que su asesor de imagen Federico Cruz, conocido como Choreco, fuese parte del contrato.

Van a decir ‘le están pagando el favor’

Dos semanas después, el 20 de junio, Patricia Navarro conversó con Cristian Bulgarelli.

La entonces ministra le informó al empresario de que, según Jorge Rodríguez, el BCIE había hecho observaciones. Aún no se firmaba el contrato.

Navarro estaba preocupada por el atraso y no sabía si era mejor esperar un tiempo más antes de empezar a gestar productos audiovisuales.

Bulgarelli se ofreció a hablar directamente con los personeros del BCIE para que Jorge Rodríguez no fuese un mediador. Alegó que todos los contratos que había hecho con instituciones “han sido muy exitosos porque nunca han podido ser impugnados”.

No obstante, la ministra le pidió esperar. El empresario advirtió de que “hay gente que sabe que yo entré aquí, porque así funciona esto”.

“Entonces, yo no quisiera moverme demasiado sin que haya un documento que nos respalde precisamente para evitar…, pero, además, si nos movemos sin un respaldo, no nos van a disparar ahora; van a esperar a que estén los contratos para decir ‘ah claro, le están pagando el favor que les hizo’”.

Patricia Navarro respondió: “Es un poco lo que ha pasado con Choreco”.

Bulgarelli reiteró la necesidad de que el contrato se firme a la brevedad. Argumentó que el gobierno “está siendo observado al milímetro” y que “ni siquiera la gente de adentro pertenece a un grupo”.

Rodrigo Chaves habló con Christian Bulgarelli sobre uso de 'dinero regalado' meses antes de que fuera contratado

15 visitas de Bulgarelli a Casa Presidencial

El contrato entre el BCIE y Bulgarelli entró a regir el 7 noviembre del 2022. Previo a esa fecha, el productor audiovisual registró 15 visitas a Casa Presidencial, entre el 19 de mayo y el 31 de octubre de ese año, para reunirse con el presidente Rodrigo Chaves, o bien, con Jorge Rodríguez o Patricia Navarro.

El 13 de julio anterior, en un oficio enviado a Asamblea Legislativa, la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, identificó a Christian Bulgarelli como “asesor de comunicación del presidente”, papel que el empresario rechaza.

Presidencia sostiene que Bulgarelli efectuó las visitas en su condición de contratista del BCIE, aunque para ese momento no existía ningún contrato en vigencia.

Ante preguntas de La Nación sobre la contratación, Casa Presidencial ha argumentado que no puede dar detalles porque “este tema, como se anunció en la comisión legislativa, está bajo investigación ante una instancia judicial” y lo cubre el artículo 295 del Código Procesal Penal.