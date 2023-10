Christian Bulgarelli admite redacción de requisitos de concurso que ganó en BCIE

El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas admitió que redactó los requisitos del contrato que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sacó a licitación pública internacional, para proveer servicios de comunicación a Casa Presidencial por un monto de $300.000, y que finalmente fue adjudicado a su empresa.

Según detalló en entrevista con La Nación, el equipo de trabajo requerido en el concurso del BCIE correspondía al personal que su empresa iba a ofrecer, así como los años de experiencia de la compañía.

No obstante, alegó que la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, nunca le dijo que el contrato sería sacado a licitación, versión que fue rechazada por ella al advertir de que el borrador entregado por el empresario habla claramente de “proceso de licitación”.

La “consultoría estratégica” para Casa Presidencial fue adjudicada por el BCIE a la empresa RMC La Productora S. A. –cuyo nombre comercial es Nocaut–, en noviembre del 2022, para proveer durante un semestre la producción de mensajes y el análisis de tendencias de opinión.

Bulgarelli sostuvo que redactó las bases del contrato en el entendido de que iba a ser una “contratación privada”, con “fondos privados” del BCIE. Alegó que ni la entonces ministra de Comunicación ni ningún otro funcionario de Casa Presidencial le alertó de que el banco haría una licitación pública internacional.

“Ella fue enfática en decirme que nosotros seríamos contratados por medio del BCIE, que es una contratación privada, con fondos privados, y que nuestro trabajo era una donación del BCIE al gobierno de Costa Rica. En ese momento se comienza a hablar de los términos de un contrato”, afirmó el productor a La Nación el jueves 28 de setiembre.

Bajo ese entendido, argumentó, redactó las especificaciones técnicas de la contratación, las cuales reconoció son las mismas que sacó a concurso el BCIE y se ajustan al personal que ofrecía su compañía, Nocaut.

Por ejemplo, incluyó los requerimientos que debían cumplir las empresas interesadas en ganar el contrato en cuanto a los años de experiencia general y específica; y detalló los requerimientos para el equipo de trabajo.

“Eran los perfiles de las personas que nosotros íbamos a ofrecer, porque era una contratación para nosotros. Nosotros siempre entendimos que estábamos determinando una contratación privada”, insistió Bulgarelli, quien agregó que se enteró de que el contrato iba a salir a concurso, mediante una licitación pública internacional, días después de que redactó los términos de referencia.

Sabiendo, decidió participar

Sabiendo que había participado en el diseño de las bases del contrato, decidió presentar su oferta.

“Bueno, ya entendido que iba a ser un concurso público internacional, dijimos: ‘Bueno, ya hicimos todo lo que podíamos hacer para participar, vamos a participar’, y participamos tal cual, pero en ningún momento doña Patricia ni ningún funcionario me advierte de que eso va a ser una licitación internacional”, argumentó el productor audiovisual.

La consultoría concluyó en setiembre de 2023 y no se aprobó una prórroga, precisó Bulgarelli. Hasta la fecha, tanto el BCIE como la Casa Presidencial se niegan a facilitar el expediente de esa contratación.

El productor audiovisual Christian Bulgarelli, dueño de la empresa RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut, obtuvo un contrato con el BCIE por $300.000 para ofrecer servicios de comunicación a la Presidencia de la República. Foto: Captura de pantalla

Navarro revela audio y chats

El pasado 23 de agosto, la periodista Patricia Navarro declaró, en una entrevista con este diario, que Bulgarelli y Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, participaron en el diseño de los términos de referencia de esa consultoría.

Si bien Bulgarelli admitió la redacción de ese documento, negó que Cruz participara en ese proceso: “Es absolutamente falso, desconozco por qué doña Patricia dice eso”, enfatizó.

Al respecto, y tras ser consultada por este diario, la exministra insistió en que Bulgarelli y Cruz sí diseñaron juntos las bases de ese contrato y, como prueba de su afirmación, compartió un audio y un pantallazo de mensajes de WhatsApp.

El 30 de junio del 2022, a las 12:38 p. m., Navarro le envió un audio de 35 segundos a Bulgarelli donde se le escucha decir: “Tenemos problemas con el asunto del BCIE. Choreco (así se refirió a Federico Cruz) nos dejó ayer una llave maya con un documento que dice que trabajó con vos, para la propuesta del BCIE.

“Yo lo vi, no sé si es esa. Ayer no tuve tiempo de llamarte, fue muy movido. Y hoy en la mañana, desde las 7:30 estuvimos con lo del COE, lo de la emergencia y, después, en entrevista con el presidente; ahora estoy en el TSE. No sé si ese documento que Choreco nos dejó en la llave maya es el que vos trabajaste con él o decime, porque Hellen (Morales, directora general de Casa Presidencial) nos está presionando para hoy”.

Dos minutos después, a las 12:40 p. m., Bulgarelli respondió: “Sí señora”. De seguido, a las 12:41 p. m., ella le pregunta: “¿Ese documento lo hicieron juntos? ¿Lo puedo pasar a Hellen? Te llamo cuando regrese a la oficina”.

Inmediatamente, el productor audiovisual respondió: ”Sí señora, va súper completo el documento. Si puedes pasarlo, genial”.

Navarro también negó que ella le hubiese dicho a Christian Bulgarelli que se tratara de una contratación privada. Afirmó que no pudo decir eso, porque ella tampoco sabía cómo se iba a realizar la consultoría, el entonces jefe de despacho de Chaves, Jorge Rodríguez Vives (hoy ministro de Comunicación), nunca se lo aclaró.

“Yo me entero de que es un concurso en agosto (del 2022), cuando me dice Andrea Arroyo (la persona que ella designó para el proceso) que no es una contratación directa, sino que va a haber un concurso con tres empresas.

“Christian sabe de ese tipo de contrataciones, no puede alegar desconocimiento. Lo que quiere es echarme la culpa, como si yo fuera la corrupta (...). Él tuvo que haber sabido, o tal vez no sabía, puede que diga la verdad. Pero eso sí, yo nunca le dije que fuera una contratación abierta, lo que sí le dije, en agosto, es que eso no necesariamente era para él; eso fue lo que le dije”, relató Navarro.

Audio de Patricia Navarro contradice versión de Bulgarelli

Borrador hablaba de licitación

Además, la exministra aseveró que en el borrador que Bulgarelli trabajó consta, claramente, que era para un “proceso de licitación”.

De hecho, así se menciona en los documentos que ella entregó a este diario e, incluso, se detalla cuál debía ser la forma en que las empresas interesadas deberían presentar las ofertas y cómo el BCIE elegiría al ganador.

“No puede decir que no sabía, en el documento, al final, se hablaba de que era un proceso de licitación”, agregó Navarro, quien fue ministra durante casi cuatro meses, entre el 8 de mayo y el 2 de setiembre del 2022.

A Bulgarelli se le adjudicó el contrato el 7 de noviembre de ese mismo año, dos meses después.

Captura de pantalla de un intercambio de mensajes entre la ahora exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y el productor audiovisual Christian Bulgarelli, del 30 de junio del 2022. En ese mensaje Bulgarelli reconoce que redactó con Federico Cruz, asesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, el documento para el BCIE. Foto: Captura de pantalla facilitada por Patricia Navarro

Federico Cruz y su hijo

El dueño de Nocaut también negó que Federico Cruz trabajara para su empresa en ese contrato con el BCIE o que él haya prometido al presidente Rodrigo Chaves contratarlo, como relató la ahora exministra.

Ella sostiene lo afirmado a La Nación el 23 de agosto.

El empresario relató que Cruz era parte de comité de comunicación de la Casa Presidencial junto a la diputada oficialista Pilar Cisneros y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. Expuso que su relación con ellos se produjo en el marco del grupo asesor.

“El 100% de mi relación con don Federico, con respecto a este contrato, ha sido a través de ese comité, con las tareas que ese comité me daba.

“Hablé durante mucho tiempo (con Cruz) mientras trabajé con ellos. Sí tuve mucha comunicación con ellos, con doña Pilar, con don Federico. Cuando estaba doña Patricia, era la persona con quien más me comunicaba, con don Jorge”, precisó.

Christian Bulgarelli reconoció que el hijo de Cruz, de nombre Tomás, trabajó para su compañía, aproximadamente, durante los primeros cinco meses del 2023. Afirmó que estaba contratado por horas como asistente de producción, aunque negó que el papá le hubiese pedido contratarlo. Sostuvo que fue una decisión suya.

“Me parece una crueldad estigmatizar a un muchacho joven, que hace un trabajo honesto para un proyecto en particular. Él estuvo unos pocos meses con nosotros haciendo algunas cositas y estigmatizarlo por lo que hace su padre en la política me parece cruel”, aseguró Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharinna Müller, identificó como asesor de comunicación del presidente Chaves, en una carta enviada el 13 de julio a la Asamblea Legislativa.

Sobre esa descripción, él manifestó que no es cierta, que él nunca fue asesor presidencial. Expuso que le pidió una aclaración a Müller y al Gobierno y no entiende por qué no lo han aclarado.

“No tengo certeza de por qué el Gobierno no lo ha desmentido. Yo lo hablé con la ministra, ella me reconoció que había sido un error. De hecho, no tengo certeza de por qué no lo han desmentido, pero es absolutamente falso que yo sea o haya sido asesor presidencial”, adujo.

En el borrador de los términos de referencia del concurso que sacó el BCIE y que facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, consta que ahí se hablaba de una licitación pública y la forma cómo debían presentarse las ofertas. Foto: Reproducción

Las 15 visitas a Casa Presidencial

Sobre las 15 visitas que Bulgarelli registró a la Casa Presidencial, de previo a obtener la contratación del BCIE, insistió en que fueron para ver detalles de la contratación con el BCIE y para ayudar a la entonces ministra Navarro en la construcción de su estrategia de comunicación.

“Al principio, las primeras dos o tres reuniones fueron para mostrarle mi trabajo, para entender qué era lo que ella necesitaba y cómo lograr que lo que nosotros hacemos en esta empresa le funcionara. Después empezamos durante todas esas semanas a construir cuál era la estrategia de doña Patricia en el ministerio. Yo le ayudé, sin ninguna duda en eso.

“Ella me pidió ayuda para terminar de diseñar su estrategia de comunicación. Siempre en el entendido que todas esas reuniones tenían el objetivo de una contratación formal. Usted entenderá que, en el ámbito privado, así es como funciona. Uno se acerca al cliente o el cliente lo invita a uno, como es en este caso, y se genera un entendimiento para la contratación y eso fue lo que hicimos”, dijo Bulgarelli.

Contó que antes de que esa contratación quedara adjudicada, él asesoró al equipo de Navarro sin recibir un pago.

“Lo hice al principio, por supuesto, y después durante esas semanas sí los apoyé técnicamente. Por ejemplo, revisando guiones con doña Patricia, estuve en algunas filmaciones con ella para contarle qué haría yo en esos casos en particular, pero siempre en términos técnicos”, detalló.

De esas 15 visitas a Zapote, en cinco ocasiones se reunió con el presidente Chaves. Afirmó que en esos encuentros habló también del trabajo que brindaría como proveedor del BCIE.

“Con el presidente hablamos de cómo iba a ser la comunicación y cuál era el norte que se quería, como cualquier cliente privado. Yo entendía que yo representaba en esas reuniones un poco lo que sería mi trabajo como contratista del BCIE”, precisó el productor audiovisual.

Negó que en esos encuentros se hablara sobre la posibilidad de que su empresa obtuviera contratos en otras instituciones públicas.

Aseguró que es una casualidad que, después de esas reuniones, obtuviera, además de la consultoría con el BCIE, contratos con la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Los dos últimos contratos los recibió sin necesidad de un concurso público.

“Nunca se habló, jamás, de ningún tipo de contratación. Nosotros tenemos un equipo que está atento en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) para ver las alertas de licitaciones públicas. Entonces, una cosa fue mi contratación en el BCIE y otra nuestra participación, que tenemos muchos años de ser proveedores del Estado”, manifestó.

La orden de Allan Trigueros

Al mismo tiempo, Bulgarelli dijo desconocer por qué la ahora exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, declaró que el expresidente de esa institución pública, Allan Trigueros Vega, dio la orden directa de contratar como proveedora a su compañía Nocaut.

“Jamás le pedimos nada por el estilo a don Allan. Yo no puedo contestarle por qué ellos hicieron eso. Nosotros sí recibimos una alerta de Sicop, una invitación, y por eso participamos”, argumentó Bulgarelli.

No obstante, en una nota enviada por Fernández a la Asamblea Legislativa, ella precisó que el Sinart solo había invitado a tres empresas a participar –ninguna era Nocaut– y que fueron descartadas después de la orden de Trigueros.

Luego de que trascendiera esa nota, ella renunció a su puesto en el Sinart por motivos de salud. “No puedo con la presión, primero está mi salud”, dijo en alusión a la exposición mediática del asunto.

Patricia Navarro, exministra de Comunicación: “Christian Bulgarelli sabe de ese tipo de contrataciones, no puede alegar desconocimiento". (El Financiero/El Financiero)