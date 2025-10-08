Política

¿Por qué debe levantarse la inmunidad a Rodrigo Chaves para estudiar denuncias sobre beligerancia política? ¿A cuál sanción se expone?

Tribunal Supremo de Elecciones explica las condiciones por las cuales se da este caso y los próximos pasos

Por Irene Rodríguez
Sesión Solemne de Convocatoria a Elecciones Nacionales 2026
El Tribunal Supremo de Elecciones solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para proseguir el estudio de denuncias por beligerancia política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







