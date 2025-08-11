Política

TSE inhabilita a Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, por cuatro años

Tribunal Electoral resolvió que, mientras era ministra de la Mujer y presidenta del Inamu, Mora asistió a una asamblea nacional del Frente Amplio y dirigió unas palabras

Por Aarón Sequeira

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inhabilitó a la presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo de cuatro años. El órgano electoral confirmó que la exjerarca incurrió en beligerancia política.








