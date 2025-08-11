TSE inhabilita a Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, por cuatro años

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inhabilitó a la presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo de cuatro años. El órgano electoral confirmó que la exjerarca incurrió en beligerancia política.

La sanción se debe a que ella, cuando era ministra de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asistió a una sesión de la Asamblea Nacional del FA, el 9 de febrero de 2019, y además dirigió unas palabras, que incluyeron una defensa de su participación en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

El castigo para la exministra y exdiputada frenteamplista (2014-2018) fue establecido en la resolución 5350-E6-SE-2025 del 7 de agosto.

La intervención se dio inmediatamente posterior a que la Asamblea del FA conociera una moción relacionada con su entonces participación en el gobierno de Alvarado. El órgano electoral apuntó que la destitución no aplica en el caso de Patricia Mora, porque actualmente está pensionada.

Otros sancionados por beligerancia

Aparte de Patricia Mora, el Tribunal también emitió la misma sanción para otras dos personas, precisamente por participar en asambleas partidarias o aceptar cargos partidarios, pese a su condición de funcionarios públicos.

En resolución 5299-E6-SE-2025 del 6 de julio, el TSE sancionó a Kendall Esteban Viales Cruz con su destitución como funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.

En su caso, Viales Cruz pertenecía a la junta de crédito local del Banco Popular en Santa Cruz de Guanacaste, y de todas formas participó en una asamblea cantonal del Partido Liberación Nacional, el 10 de agosto de 2019. Incluso, se postuló como precandidato a regidor para las elecciones de 2020.

Adicionalmente, se sancionó a Fernando Natalio González Ledezma con una inhabilitación por dos años, en resolución 5351-E6-SE-2025.

Para las elecciones nacionales de 2022, González Ledezma fue acreditado como fiscal general de una junta receptora de votos por el Partido Acción Ciudadana (PAC), pese a que era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. El funcionario ejerció esa labor de fiscal en las elecciones nacionales.

En este caso, el TSE no ordenó la destitución del exfuncionario público, pues actualmente está pensionado.

