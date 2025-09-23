EN VIVO

Así quedó la votación para el levantamiento de la inmunidad presidencial

Diputados afrontan una votación inédita que marcará el rumbo judicial del mandatario

Por Cristian Mora
actualizaciones

22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
La Asamblea Legislativa decidirá por primera vez en la historia de Costa Rica si levanta o no la inmunidad de un presidente en funciones. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







