Así quedó la votación para el levantamiento de la inmunidad presidencial

La Asamblea Legislativa decidirá por primera vez en la historia de Costa Rica si levanta o no la inmunidad de un presidente en funciones.

En una sesión inédita este lunes 22 de setiembre, los diputados rechazaron levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente un proceso judicial por un presunto delito de concusión.

La decisión requería de al menos 38 votos, sin embargo solo se lograron 34 a favor del desafuero.

Repase en esta nota cómo se desarrolló, paso a paso, la sesión histórica de hoy.

Así quedó la votación: Copiado!

Con 34 votos a favor y 21 en contra se rechaza el levantamiento de la inmunidad presidencial.

Votación para el levantamiento de inmunidad Copiado!

El presidente legislativo Rodrigo Arias solicitó el cierre de las puertas para iniciar el proceso de votación.

5:03 p. m. Leslye Bojorges: Muchos aquí van a tomar la decisión para ver cómo se apean a Fernández del primer lugar de las encuestas Copiado!

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges, sostuvo que se quiere levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, porque Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), va primera en las encuestas.

Johana Obando denunció que hay diputados negociando embajadas y ministerios a cambio de votar en contra de levantar la inmunidad

“Muchos aquí van a tomar la decisión para ver cómo se apean a Fernández del primer lugar de las encuestas”, indició Bojorges.

Solicitó a su fracción no seguir las recomendaciones de candidato presidencial por el PUSC, Juan Carlos Hidalgo, quien recomendó a la fracción votar a favor de levantar la inmunidad presidencial.

4:55 p. m. Daniel Vargas: Pidió a los diputados no ceder ante presiones políticas Copiado!

El diputado oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas, preguntó al plenario “por qué se quiere abrir la puerta” del levantamiento de la inmunidad, pese a que, en otras ocasiones, no se ha intentado realizar con otros funcionarios.

Mencionó que, si los diputados “ceden a la presión política de muchas llamadas hechas, de alguien muy cercano a esta Asamblea, por no decir interno a esta Asamblea, el mensaje será que Costa Rica en América Latina es capaz de instrumentalizar sus instituciones para una contienda electoral”.

Por su parte, el mensaje a la ciudadanía será que la justicia ya no es justicia y que la política ya no es debate de ideas y eso aumentaría la división y el enojo ciudadano, alegó.

Señaló que lo que se decida hoy será la marca con la que “esta generación de diputados será recordados para toda la vida”.

4:40 p. m. Paola Nájera: solo hay dos bandos: buenos o malos, patriotas o antipatriotas Copiado!

La diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Paola Nájera, comentó que solo es posible estar en uno de los dos bandos: buenos o malos, patriotas o antipatriotas, no hay punto intermedio.

Mencionó que levantar la inmunidad del mandatario puede significar un precedente peligroso en manos de asambleas legislativas en las que la oposición es mayoría.

Señaló que se confrontan dos poderes de la República, el Ejecutivo, que mantiene la confianza de la ciudadanía y otro (Legislativo) que genera desconfianza “y la gente lo percibe como parte del problema”.

La diputada dijo que quienes voten en contra serán “del equipo de los siete valientes magistrados que vieron, en este caso, una farsa con tufo de golpe de Estado”.

Mencionó que se podría estar “a punto de materializarse una herramienta que socave la democracia a manos de una mayoría parlamentaria desenfocada y rabiosa”. Además, preguntó al Plenario si se quiere utilizar el juicio para un golpe de Estado parlamentario-judicial, “un experimento que puede costar caro a la democracia”.

4:32 p. m. Ada Acuña: comparó a Chaves con Juan Rafael Mora Porras Copiado!

La diputada del Partido Progreso Social Democrático, Ada Acuña, recordó a Juan Rafael Mora Porras, quien se enfrentó a William Walker y fue fusilado, y lo comparó con Rodrigo Chaves, enfrentado a “los intereses de algunos sectores políticos que se aferran al poder”.

Ada Acuña compara votación de levantamiento de inmunidad con fusilamiento de Juanito Mora

La diputada comentó que la discusión sobre hoy no es centrada en darle impunidad sino en si es procedente el levantamiento de esa inmunidad a la figura e investidura del presidente de la República.

Indicó que se debe de reflexionar sobre la imagen negativa del país ante el mundo, cuando solo faltan siete meses para que Chaves deje su mandato y a una semana de iniciar la compaña política.

4:13 p.m. Óscar Izquierdo: A mí nadie me va a doblegar Copiado!

Óscar Izquierdo, jefe de bancada del PLN, indicó que “con reestructuración o sin reestructuración, voy a votar a favor de levantar la inmunidad” de Rodrigo Chaves.

Mencionó que no será doblegado jamás. Enfatizó que los argumentos y razones “están, no son chismes”. Por lo que, pidió apegarse a los principios básicos del derecho.

“Aquí vinimos a cumplir la ley, aquí hemos hecho un juramento ante la Constitución Política. Y los que creemos en Dios hicimos un juramento ante Dios de cumplir a cabalidad lo que dicen las leyes”, mencionó el diputado.

Indicó que ratificarán lo que ha dicho la fracción oficialista al criticar a los “ticos con corona”. Por lo que, cumplirán la solicitud de que no existan costarricenses con corona.

“¿Le ponen la corona al presidente hoy? Decidan ustedes, nosotros no se la ponemos, porque aquí deben cumplir todos por igual, todos somos iguales ante la ley", señaló Izquierdo.

Además, felicitó a la comisión especial por el trabajo realizado y a Andrea Álvarez por su liderazgo.

Rodrigo Arias: las diputaciones actuaran con responsabilidad, respeto y sin miedo Copiado!

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, indicó que el proceso será de conformidad con la Constitución Política, las leyes vigentes y el reglamento del Congreso.

Comentó que el acto al realizarse en “normalidad del Estado de Derecho”, demuestra la solidez democrática de Costa Rica. Por lo que, la Asamblea no juzgará ni destituirá al presidente, “lo que vamos a votar es un trámite más del procedimiento especial cuando se juzga a un miembro de un supremo poder, ni más ni menos”.

Rodrigo Arias da mensaje sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

Señaló que, si la solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial fuera aprobada, “se entenderá como la autorización para que el Poder Judicial pueda continuar el proceso mientras siga en el cargo, dándole todas las garantías”.

Por el contrario, si es rechazada, el caso seguirá su trámite una vez que Chaves deje su cargo, por medio de los tribunales ordinarios.

“Como presidente de la Asamblea reitero que este Parlamento honrará su deber con serenidad y de la mano de la Constitución Política”, indicó Arias.

Además, mencionó que está seguro que las diputaciones actuaran con responsabilidad, respeto y sin miedo, para cumplir el mandato que la Constitución les confiere.

Diputada Cynthia Córdoba no participa en la sesión del levantamiento de la inmunidad presidencial Copiado!

La diputada independiente, Cynthia Córdoba, informó que no participará de la sesión “debido a compromisos adquiridos muchos meses antes, en los cuales había solicitado permiso al directorio legislativo”.

Se trata de presentaciones, en Suiza, de las cuales, según ella, recibió invitación en el tiempo y forma, y de las cuales hizo la solicitud correspondiente. En dichas actividades, participará como oradora sobre temas de economía circular y otros.

“Sin embargo, ya lo dije en mi control político: estoy a favor del levantamiento de la inmunidad. Me parece que hay suficientes elementos para que se pueda hacer, por lo cual hubiera votado a favor. Desgraciadamente el directorio legislativo designó una fecha en la que yo no puedo estar”, dijo la diputada.

3:45 p.m. Danny Vargas: No hay persecución política como algunos quieren hacer ver para efectos de victimización Copiado!

El diputado del PLN, Danny Vargas, señaló que “no hay persecución política como algunos quieren hacer ver para efectos de victimización o de defensa”.

“El presidente Chaves ha tenido más de 70 causas penales y ¿acaso hemos tramitado 70 levantamientos del fuero de inmunidad? Estamos discutiendo uno solido porque tiene elementos de peso suficiente para que sea discutido", indició Vargas.

3:23 p.m. Alejandra Larios Trejos: No pueden engavetar un proceso solo porque la persona de la que estamos hablando es el presidente de la República Copiado!

La diputada del PLN, Alejandra Larios Trejos, enfatizó que la votación es un hecho histórico y fortalecerá la democracia, así como los pesos y contrapesos de los poderes.

Mencionó que uno de los alegatos de la defensa ha sido que se violentaron los derechos del presidente porque no se le ha indagado. No obstante, la diputada enfatizó que “basta con abrir el Código para darse cuenta que así establecido en la ley”.

Hasta este momento no se le debe de haber indagado, ya que si se hubiera hecho, se estaría viciando el procedimiento.

La diputada enfatizó que se ha cumplido el debido proceso, “todo se dio conforme a derecho”.

Señaló que “hay pruebas testimoniales, documentales, rastreos de llamadas, correos electrónicos entre las partes acusadas”, por lo que es incorrecto lo mencionado de que solo hay “una prueba”.

También, comentó que es falso que la investigación haya sido formulada en un fin de semana, sino que la misma duró 2 años.

Criticó a quienes alegan que la investigación se formuló en poco tiempo. “Los procesos judiciales siguen su curso en el tiempo que tienen, no pueden engavetar un proceso solo porque la persona de la que estamos hablando es el presidente de la República”.

Su voto será a favor de levantar la inmunidad presidencial.

3:00 p.m. La diputada Johana Obando denuncia presiones por parte del Ejecutivo Copiado!

La diputada independiente, Johana Obando, denunció supuestas presiones por parte del Ejecutivo.

Indicó que “la semana pasada hubo llamadas y este día también hubo llamadas. Hay diputados y diputadas que han estado negociando puestos en embajadas. Hay diputados y diputadas que han estado negociando puestos venideros, en caso de que Rodrigo Chaves y Laura Fernández sigan en el poder”.

Asimismo, comentó que “hay diputados que han estado negociando despidos y dádivas”. Enfatizó que, aunque entiende su miedo y temor, el país necesita a " personas dispuestas de ir más allá de sus intereses personales".

Finalizó su intervención preguntando: “¿acaso los intereses personales, familiares y laborales son más importantes que la democracia de Costa Rica? Diputados, por favor, reflexionemos”.

La diputada Rocío Alfaro justifica su informe a favor de levantar la inmunidad presidencial Copiado!

La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, comento que la discusión gira entorno en saber si hay elementos suficientes para que exista una formación de caso, si hay seriedad y consistencia en el expediente presentado, así como encontrar indicios de si se trata de una persecución política, para en ese caso proteger al presidente.

Alfaro mencionó que no se encontraron indicios de persecución política.

Sofía Guillén: "Si cualquier mortal tuviera esta lista, todos estaríamos de acuerdo con que vaya a juicio"

Aseguró que el pueblo costarricense “está harto” de que la inmunidad se aproveche no como una protección para un cargo, sino para poder “delinquir y que esa inmunidad se convierta en impunidad”.

Señaló que los diputados no pueden descalificar las pruebas ni los testimonios, porque “no son jueces de la República, ni mucho menos magistrados”. Su deber, indicó es que se siga un debido proceso y que se apliquen las garantías al primer ciudadano (Rodrigo Chaves).

“Aquí se trata de un compromiso con el país, la democracia y la Constitución que todos y todas juramos defender. Por eso, les solicito a los que están dudosos aún su voto afirmativo para que en las manos en los que corresponde este caso continuo con el debido proceso”, dijo finalmente Alfaro en su intervención.

Daniel Vargas justifica su informe en contra levantar la inmunidad presidencial Copiado!

El diputado del PPSD Daniel Vargas mencionó que, a partir de lo estudiado en la comisión de inmunidad, identifico una serie de errores.

Sobre el procedimiento en el Poder Judicial señaló que la discusión del traslado al Congreso hubo 15 magistrados que votaron a favor y siete en contra, los últimos señalaron que la acusación no contiene los elementos mínimos para el traslado al Parlamento.

Mencionó que en el hecho sexto de la acusación se dice que en una reunión Chaves “acto seguido obligó e indujo” a Bulgarelli a dar indebidamente un beneficio patrimonial en favor de Choreco.

Diputada Kattia Cambronero: "Si un joven fue condenado por robar picaritas, por qué el presidente no puede ser enjuiciado"

No obstante, el diputado señaló que el término “acto seguido” no es sujeto de ninguna interpretación, sino la continuidad de un hecho a partir de otro, “por lo tanto, no se puede comprobar que en dicha reunión se haya presionado a Bulgarelli a darle un beneficio económico a Choreco.

Sobre el legajo de la declaración de testigos, mencionó que en ningún momento los testigos, expresan que Chaves haya obligado e inducido a Bulgarelli a darle una suma de dinero a Choreco.

Crítico que las declaraciones de Bulgarelli dadas al Ministerio Público faltaron a la verdad, ya sea en la comisión Sinart o ante la Fiscalía. “Nadie podría asegurar cuál de las versiones es la verdadera”.

“Después de conocer el expediente judicial, haber recibido en la comisión especial los documentos adicionales y haber escuchado las partes en audiencia, no tengo duda que la solicitud de levantamiento de fuero que realiza la Fiscalía constituye un instrumento de persecución política”, contra el presidente, concluyó el diputado.

La diputada Andrea Álvarez justifica su informe a favor de levantar la inmunidad presidencial Copiado!

Andrea Álvarez, quien fungió como presidenta de la comisión especial, aseguro que el trabajo realizado en la comisión fue riguroso. Comentó que, aunque pertenece a la oposición, su norte fue garantizar el derecho a la defensa del presidente Chaves.

“Si llevo tres años y medio criticando que creo que este Gobierno ha amenazado nuestra institucionalidad, debía de ser la primera en garantizar su funcionamiento”, enfatizó la diputada.

Andrea Álvarez: "El presidente no presentó ninguna prueba de persecución política"

Señaló que hoy el mandato que tiene la Asamblea es seguir el artículo 151 de la Constitución Política que manda a los diputados a analizar si hay los suficientes elementos para una formación de causa penal.

La diputada explicó que en el expediente Christian Bulgarelli narró como el presidente le exigió para que le entregara un monto de $32.000 a su exasesor y amigo Federico “Choreco” Cruz Saravanja.

Inicio de la sesión 2:14 p.m. Copiado!

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, inicia la sesión extraordinaria #41 con 50 legisladores presentes.

De acuerdo a Arias, la fecha fue comunicada al presidente Chaves; el mandatario declinó la asistencia, “por tanto, no estará presente”.

Hay dos informes presentados por los miembros de la comisión especial. El primero suscrito por las diputadas Andrea Álvarez (Liberación) y Rocío Alfaro (Frente Amplio), en el que recomiendan al plenario levantar la inmunidad presidencial por el presunto delito de concusión.

“Existe base para tener por demostrado que hay elementos suficientes para que exista lugar a formación de causa contra el señor Rodrigo Chaves Robles, lo que justifica el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal”, señala el informe de mayoría.

Asimismo, indica que no se aprecia que se trate una acción penal motivada por razones políticas o de persecución política contra el acusado.

Enfatizaron que la decisión del informe “no implica una declaración de culpa del presidente”, labor que le corresponderá a los tribunales.

También, aceptaron la renuncia de la inmunidad del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

El segundo informe es del diputado Daniel Vargas, de Progreso Social Democrático, quien está en contra de levantar la inmunidad.

Nueva República anuncia que votará en contra de levantar la inmunidad presidencial Copiado!

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, informó de que su fracción legislativa votará en contra de levantar la inmunidad presidencial.

Según Alvarado, “le decimos no a un show político que golpeará el sagrado proceso democrático al que vamos”. Comentó que los diputados “en vez de gastar este valioso tiempo”, deberían de utilizar el control político para que el Gobierno rinda cuentas “en lo que de verdad importa y de verdad afecta a la gente”.

“El señor Chaves deberá de rendir cuentas a la justicia después de terminar este periodo, claro que sí. Después de su mandato, como otros presidentes lo han hecho, podrá responder a los tribunales de justicia sobre sus hechos”, señaló Alvarado.

¿A qué hora iniciará la sesión qué discute la inmunidad presidencial? Copiado!

Inicio del debate (2 p. m.): Se lee íntegramente el informe de la comisión especial, que resume pruebas, argumentos y la recomendación final sobre la inmunidad presidencial.

Espacio para el presidente: El mandatario acusado puede defenderse hasta por 30 minutos. Luego debe retirarse del recinto legislativo.

Intervención de la comisión especial: Los diputados de la comisión especial Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas disponen de 10 minutos cada uno para justificar su posición.

Deliberación del plenario: Debate reglado con tiempos distribuidos entre fracciones y diputaciones independientes:

PLN: 76 minutos

PPSD: 38 minutos

PUSC: 38 minutos

PNR: 25 minutos

FA: 25 minutos

PLP: 9 minutos

Independientes: hasta 4 minutos cada una

Cierre y votación: El debate concluye a las 7 p. m.; si no hay más solicitudes de palabra, se cierra la discusión y se procede de inmediato a la votación.

Melina Ajoy confirma que votará en contra de levantar la inmunidad presidencial Copiado!

La diputada del PUSC, Melina Ajoy, anunció la mañana de este lunes de que votará en contra de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Por medio de un comunicado de prensa, Ajoy explicó que, tras un análisis de los informes presentados por la comisión especial y las audiencias realizadas, concluyó que “la solicitud carece de la consistencia necesaria para justificar el levantamiento de la inmunidad” presidencial.

Así van las votaciones sobre la inmunidad presidencial Copiado!

Hasta el momento, solamente hay 33 votos seguros a favor de quitarle el fuero, de acuerdo a un análisis político realizado por La Nación.

Están a favor de retirar el fuero 16 diputados de Liberación Nacional (PLN), los seis del Frente Amplio (FA), tres del PUSC, los dos del Partido Liberal Progresista (PLP) y cinco legisladoras independientes.

A ellos se suman una de Progreso Social Democrático (Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD).

En contra , se han pronunciado los ocho chavistas del PPSD, los seis de Nueva República (PNR), tres del PUSC y el independiente Gilberth Jiménez (quien se acercó al chavismo tras renunciar al PLN).

Esto deja un margen de solo seis votos indecisos, los cuales podrían hacer que el grupo de 33 se acerque o quede lejos de los 38 requeridos.

Los no definidos del PUSC son Horacio Alvarado, Daniela Rojas y María Marta Carballo. Así como, el independiente Luis Diego Vargas, exPLP y actual candidato a vicepresidente de Unidos Podemos, y Carolina Delgado y José Joaquín Hernández, del PLN.

¿Por qué se discute la inmunidad presidencial? Copiado!

En abril, la Fiscalía acusó al presidente y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, del presunto delito de concusión por un contrato de $405.800 financiado con fondos del BCIE.

Según la acusación, a cambio del contrato el presidente habría pedido al empresario Christian Bulgarelli girar $32.000 al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz para pagar la prima de una casa en Tres Ríos, en La Unión.

Tras la acusación de la Fiscalía, la Corte determinó que esta cumplía los requisitos mínimos y remitió el caso a la Asamblea Legislativa.

Los diputados crearon una comisión especial que recomendó levantar la inmunidad al presidente para que enfrente juicio penal, con el voto a favor de Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, y el rechazo de Daniel Vargas. En paralelo, el ministro de Cultura renunció a su inmunidad para ser procesado.

Finalmente, este lunes, la comisión especial presentará sus conclusiones en el plenario y, en la misma sesión, se realizará la votación final.