‘Con reestructuración o sin reestructuración (del AyA), voy a votar a favor de levantar inmunidad. Algunos no cedemos’, dice jefe del PLN

El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, aseguró este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que “con reestructuración o sin reestructuración” del AyA, él votará a favor de levantarle el fuero al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“Persecución política sería utilizar los poderes políticos para callar voces, acallar opositores o eliminar adversarios. A propósito de persecución, les digo, con toda claridad, con o sin reestructuración, mi voto es, por convicción, conforme a derecho, a favor del levantamiento de la inmunidad. A mí no me van a doblegar jamás. Al buen entendedor, pocas palabras”, comentó el verdiblanco.

Diputado Óscar Izquierdo: "Persecución política sería utilizar los poderes políticos para callar voces y opositores"

En el vestíbulo del plenario legislativo, ante los medios, Izquierdo explicó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hizo, por autorización del anterior jerarca, Juan Manuel Quesada, una reorganización institucional.

En ese proceso, el primer puesto por eliminar es la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, que es su plaza.

Izquierdo añadió que, por eso, él dijo que “a buen entendedor, pocas palabras”, pues tiene claro que nada tenía que ver su cargo en el AyA con el tema de la conferencia en que Chaves lo mencionó, que eran los eurobonos.

El jefe del PLN añadió que efectivamente escuchó versiones sobre fuertes presiones de Zapote hacia los diputados que votarían a favor del desafuero de Chaves, aparte de su caso específico.

Al principio, había votos para el desafuero

Izquierdo agregó que ninguno de sus compañeros del PLN ha recibido amenazas y que solo tiene constancia de su caso personal, en las referencias hechas por Chaves públicamente, pero sí reconoció que, originalmente, días atrás, había votos suficientes para el desafuero del mandatario.

“Han variado los números. En los supuestos, daban los números, incluso creo que había más. Hoy, por ejemplo, creo que fue sorpresivo que el diputado José Joaquín Hernández hablara de primero y confirmara su posición para levantar la inmunidad”, dijo el verdiblanco.

Izquierdo agregó que él no puede asegurar tajantemente que haya habido amenazas y enfatizó que, si las hubo, “es un poco lógico que alguna gente ceda. No todos cedemos”.