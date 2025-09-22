Política

‘Con reestructuración o sin reestructuración (del AyA), voy a votar a favor de levantar inmunidad. Algunos no cedemos’, dice jefe del PLN

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, aseguró que hubo un estudio de reestructuración en el AyA, donde él tiene una plaza como director, que determinó que el primer cargo por eliminar es el suyo.

Por Aarón Sequeira

El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, aseguró este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que “con reestructuración o sin reestructuración” del AyA, él votará a favor de levantarle el fuero al presidente de la República, Rodrigo Chaves.








Inmunidad presidencialLevantamiento de inmunidadRodrigo ChavesÓscar IzquierdoJefe del PLNCaso BCIE-Cariñitos
Aarón Sequeira

