Solo hay 33 votos seguros a favor de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves: todo depende de un partido

La fracción del PUSC es clave en la votación sobre la inmunidad del presidente Chaves. Foto:

A tres días de que la Asamblea Legislativa decida si levanta o no la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una acusación penal por un presunto delito de concusión, solamente hay 33 votos seguros a favor de quitarle el fuero y se requiere de 38. La aritmética política de esta histórica decisión (es la primera vez que un mandatario es encausado aún ejerciendo el cargo), muestra que los votos de un partido político serán los decisivos, pues inclinarán la balanza hacia un lado o hacia otro. Se trata de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

LEA MÁS: Vicepresidenta legislativa ya tomó decisión sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves: estas son sus razones

¿Cuál es el escenario más probable?

El escenario más probable es que la Asamblea Legislativa no tendrá los 38 votos necesarios para aprobar el levantamiento de la inmunidad de Chaves, con motivo de la causa penal conocida como BCIE-Cariñitos.

LEA MÁS: Un diputado del PLN indeciso sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, este es su argumento

¿Cuáles son los votos seguros a favor?

Están a favor de retirar el fuero 16 diputados de Liberación Nacional (PLN), los seis del Frente Amplio (FA), tres del PUSC, los dos del Partido Liberal Progresista (PLP) y cinco legisladoras independientes.

A ellos se suman una de Progreso Social Democrático (Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD).

LEA MÁS: 9 diputados pidieron permiso para ausentarse el lunes, día en que se vota el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

¿Cuáles son los votos seguros en contra?

En contra, se han pronunciado los ocho chavistas del PPSD, los seis de Nueva República (PNR), tres del PUSC y el independiente Gilberth Jiménez (quien se acercó al chavismo tras renunciar al PLN).

Esto deja un margen de solo seis votos indecisos, los cuales podrían hacer que el grupo de 33 se acerque o quede lejos de los 38 requeridos. La clave está en el PUSC porque tres de los no definidos pertenecen a la Unidad.

Aun si los otros tres indecisos votaran por el sí, se necesitaría que al menos dos socialcristianos apoyen esa postura. Los no definidos del PUSC son Horacio Alvarado, Daniela Rojas y María Marta Carballo.

A esto se une el hecho de que esta parte del PUSC es muy cercana a Erwen Masís, representante del gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual financió el contrato que es parte de la investigación contra Chaves.

LEA MÁS: Tendencia de Erwen Masís domina candidaturas a diputado del PUSC

A Chaves se le acusa de haber pedido al empresario Christian Bulgarelli entregar $32.000, de un contrato para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, al exasesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, para que enganchara una casa en un condominio.

Esta semana, además, Bulgarelli denunció a Chaves y a Masís por una presunta coacción para que cambie su testimonio ante la Fiscalía General.

PUSC dividido en tres pese a llamado del candidato

El Partido Unidad Social Cristiana, fracción que tiene nueve integrantes, está dividida en tres sobre la decisión de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves, pese a que el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, llamó a levantar el fuero.

Por ahora, solamente hay tres votos decididos a favor del desafuero: el jefe de la fracción, Alejandro Pacheco; la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, y el primer secretario del Directorio, Carlos Felipe García.

LEA MÁS: ‘El fiscal no llega a noviembre’. Así responde Carlo Díaz a supuestas amenazas vinculadas con Rodrigo Chaves y el exdiputado Erwen Masís

Del otro lado, hay tres votos definidos por el no: Leslye Bojorges, quien señaló que no le hará a Chaves lo que él no quiere que eventualmente le hagan a él; Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, legislador que se reconoce como amigo del presidente.

En tiempos de campaña en el 2021, de izquierda a derecha, María Marta Carballo, Erwen Masís, Melina Ajoy, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas. De ellos, cuatro años después, solo Pacheco está seguro de votar a favor de levantar la inmunidad a Chaves. Foto:

¿Quiénes son los otros indecisos?

Los otros tres indecisos son el independiente Luis Diego Vargas, exPLP y actual candidato a vicepresidente de Unidos Podemos, y Carolina Delgado y José Joaquín Hernández, del PLN.

Vargas aún no enseña las cartas y prefiere postergar su maniobra hasta el final, cuando sea hora de elegir entre el botón verde del sí y el rojo del no.

El PLN y sus propios problemas

Liberación Nacional también tiene sus propios problemas. El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, reconoce que no sabe aún cuál va a ser la posición de Carolina Delgado, mientras que José Joaquín Hernández reconoce que está indeciso y respondió a La Nación que definirá qué hacer el lunes.

Nueve diputados pidieron permiso para ausentarse

Otro factor que se debe tomar en cuenta es que nueve diputados pidieron permiso para ausentarse el lunes 22 de setiembre, día de la votación, aunque no aún no se sabe si lo harán.

Se trata de legisladores del PLN, el PUSC, el PLP, el PPSD y una independiente. Sin embargo, Eliécer Feinzaig, del PLP, confirmó que regresará el mismo lunes y estará presente en la sesión.

Mientras tanto, la vocera oficialista, Pilar Cisneros, asegura que es imposible pronosticar lo que pasará el próximo lunes.

LEA MÁS: 14 diputados del PLN ya están seguros de su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

“Confío en que los diputados reflexionen que el caso de la Fiscalía es sumamente endeble y basado en la palabra de un mentiroso como Christian Bulgarelli”, respondió.

Las fracciones políticas han realizado extensos debates internos, tanto oficial como extraoficialmente; ha habido conversaciones de pasillos y reuniones, dentro y fuera del edificio legislativo, así como una fuerte presión hacia aquellas diputaciones ya definidas en su posición.

Luz Mary Alpízar, la diputada oficialista que trabaja separada del chavismo, comentó: “Cuando asumimos estos puestos, juramos respetar la Constitución, las leyes y reglamentos del país. Por tanto, con esa seriedad debemos tomar la decisión ese día”.

Agregó que cualquier decisión que se tome debe fortalecer aún más la institucionalidad del país. En conversación con otras diputadas, Alpízar les ha confirmado que dará un voto afirmativo.