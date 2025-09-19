9 diputados pidieron permiso para ausentarse el lunes, día en que se vota el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Melina Ajoy y Horacio Alvarado, diputados del PUSC, pidieron permiso para ausentarse el 22 de setiembre. En la imagen, la diputada conversa con Leslye Bojorges (de espaldas). Foto:

Nueve diputados solicitaron permiso para ausentarse el lunes 22 de setiembre, fecha en que está prevista la discusión y votación del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una acusación penal por el caso BCIE-Cariñitos.

Así lo informó este jueves la presidencia de la Asamblea Legislativa, despacho que debe tramitar las solicitudes de ausencia de los congresistas, para efectos administrativos y de pago de las remuneraciones de los legisladores.

En la lista de permisos aparecen el oficialista Manuel Morales, la independiente María Marta Padilla y los socialcristianos Alejandro Pacheco y Melina Ajoy.

Además, tienen previstos viajes fuera del país Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y la independiente Cynthia Córdoba.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), también pidió permiso porque tiene previsto viajar a México el fin de semana; sin embargo, confirmó que regresará el lunes por la mañana, para poder asistir a la discusión sobre la inmunidad de Chaves.

En el caso de Horacio Alvarado y Danny Vargas, saldrán del país el martes, aunque tenían permiso para faltar lunes.

Pacheco había pedido permiso, pero no lo utilizará, sino que llegará a votar a favor del desafuero del presidente. Carlos Andrés Robles sale para Panamá, pero el martes respondió a La Nación que todavía no estaba aprobado su viaje.

Feinzaig, Ajoy, Pacheco, Padilla y Morales habían pedido sus permisos antes de que los diputados definieran que la discusión sobre la inmunidad de Chaves se realizaría este 22 de setiembre.