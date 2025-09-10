Política

Un diputado del PLN indeciso sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, este es su argumento

Legislador afirma que está analizando todo el expediente judicial y toma en cuenta hechos que sucedieron previamente en la Asamblea Legislativa.

Por Aarón Sequeira

Aunque la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no ha anunciado oficialmente su posición sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un juicio penal sobre el presunto delito de concusión, es vox populi que la mayoría de liberacionistas votará por el sí.








