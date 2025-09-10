Un diputado del PLN indeciso sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, este es su argumento

Aunque la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no ha anunciado oficialmente su posición sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un juicio penal sobre el presunto delito de concusión, es vox populi que la mayoría de liberacionistas votará por el sí.

Sin embargo, un congresista verdiblanco reconoce no haber definido aún su voto y explicó que está leyendo todo el expediente judicial que llegó a la Asamblea Legislativa, donde se solicita a los diputados el levantamiento del fuero.

Se trata del diputado José Joaquín Hernández, de San Carlos, quien respondió que hace un análisis sobre toda la situación para tomar su decisión.

Hernández está tomando en cuenta las respuestas que dio el empresario Christian Bulgarelli en una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, para determinar si son diferentes a las que rindió frente al fiscal general de la República, Carlo Díaz.

A Bulgarelli se le aplicó un criterio de oportunidad, lo que popularmente se conoce como testigo de la corona, pues su testimonio es pieza fundamental en la acusación contra Chaves por el presunto delito de concusión.

La figura establece que, si bien a Bulgarelli se le achaca también una conducta delictiva, su colaboración en la investigación contra Chaves, si es efectiva, puede reducir la acción penal en su contra.

La defensa del mandatario ha argumentado que el empresario dio una versión en el Congreso, frente a los diputados y bajo juramento, y dio una versión muy distinta en la Fiscalía General de la República.

Lo mismo señaló el subjefe chavista, Daniel Vargas, quien fue el diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que integró la comisión especial sobre la inmunidad de Chaves.

En la declaración ante el fiscal, Bulgarelli aseguró que Chaves le insistió en numerosas ocasiones que le diera al exasesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz, dinero de un contrato de servicios de comunicación para Casa Presidencial financiado por el BCIE. Añadió que Chaves se lo pidió, incluso, en el patio de su casa.

El órgano parlamentario recomendó al plenario, el lunes, que se le quite el fuero de improcedibilidad al presidente de la República, para que afronte la causa penal.

La acusación señala a Chaves y a su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, como responsables por haberle exigido a Bulgarelli que le entregara $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, para que diera el enganche en la compra de una casa.

Esa sería una condición para que al empresario se le adjudicara un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.

El presidente Chaves reconoció que, efectivamente, Bulgarelli le entregó ese dinero a Choreco. La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, señaló que el dinero fue transferido el 24 de febrero de 2023, cuatro días después de que el empresario recibió el primer desembolso por los productos que le exigía el contrato.

Mientras que Hernández analiza su posición sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves, cuatro diputados liberacionistas comentaron de forma extraoficial que la gran mayoría está a favor del desafuero.

De forma oficial, el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, señaló que ya el lunes empezaron las conversaciones sobre el levantamiento de la inmunidad, en la reunión semanal de la bancada.

“Vamos a terminar de escuchar los razonamientos de la diputada Andrea Álvarez (quien presidió la comisión especial) para tomar una decisión final como fracción”, explicó.

Izquierdo indicó que el lunes no pudieron tener a Álvarez en la sesión, por lo que programarán una sesión con ella en los próximos días.

“Tenemos que hacer el análisis de la solidez del informe de la comisión. Hay varios compañeros que manifestaron una decisión de votar a favor del levantamiento de la inmunidad, pero igual van a esperar la explicación de doña Andrea Álvarez”, planteó el jefe liberacionista.

El vocero de Liberación agregó que, si bien muchos ya mencionaron su aval para levantar la inmunidad, ninguno ha anunciado su intención de votar en contra del desafuero.

La recomendación sobre el desafuero de Chaves se conocerá en la Asamblea Legislativa el lunes 22 de setiembre, tal como lo propuso la presidencia del Congreso.