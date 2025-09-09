Política

Sí hay elementos suficientes para la causa penal contra Rodrigo Chaves, concluyen diputadas en informe

Informe firmado por Andrea Álvarez y Rocío Alfaro enfatiza que declaración de Bulgarelli vincula de manera expresa a Chaves con el delito de concusión

Por Aarón Sequeira

Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), consideran que sí hay elementos suficientes para que exista formación de causa penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo que justifica quitarle el fuero de improcedibilidad penal.








