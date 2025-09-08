Revista Dominical

Daniel Vargas: ‘Rodrigo Chaves no debe renunciar a inmunidad’

Congresista afirma que con la inmunidad, el mandatario puede concentrarse en gobernar, no en afrontar la investigación penal por concusión

Por Roger Bolaños Vargas

El diputado oficialista Daniel Vargas forma parte de la comisión de la Asamblea Legislativa que analiza la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, a quien se le investiga por el presunto delito de concusión. En su criterio, el mandatario no debería renunciar a su inmunidad.








