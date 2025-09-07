Revista Dominical

Daniel Vargas: ‘El ciudadano común no está sufriendo el ataque directo de esta guerra entre bandas’

El diputado oficialista habló con ‘Revista Dominical’ sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, su labor en el Congreso, su permanencia en la fracción del PPSD y el estancamiento de la agenda legislativa

Por Roger Bolaños Vargas

El diputado oficialista Daniel Gerardo Vargas Quirós no ha sido exactamente una figura de disenso en la Asamblea Legislativa, pero tampoco se ha plegado por completo a las indicaciones del gobierno. Entre declaraciones públicas y algunas votaciones, se ha desmarcado... aunque tiene una explicación para todo.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

