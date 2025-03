Diputado chavista le gritó ‘vieja bruja’ a Dinorah Barquero, después de que ella lo llamó ‘chunchinga’

En medio de tensas discusiones este jueves, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado chavista Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le gritó “vieja bruja” a Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), después de que ella le dijo “Chuchinga”.

Los reclamos vinieron porque siete legisladores oficialistas votaron en contra de sesionar de forma extraordinaria, este viernes, en el plenario, pues alegaron que tienen compromisos en sus comunidades que no pueden postergar.

Daniel Vargas y Paola Nájera enfatizaron que ellos han estado en el plenario en las dos ocasiones en que, en la última semana, no hubo el cuórum necesario para trabajar. De hecho, Vargas señaló a la liberacionista Dinorah Barquero, quien el jueves pasado no se presentó a la Asamblea.

Fuera de micrófonos, Barquero le respondió que ella tenía permiso para ausentarse por la muerte de un familiar cercano y que había cancelado un viaje a Panamá por ese fallecimiento. “Chuchinga”, le dijo al oficialista.

A su vez, Vargas reaccionó insultando a la legisladora alajuelense, a la que le dijo “vieja bruja” y eso generó la fuerte reacción de otras legislasdoras en el plenario, como Paulina Ramírez, también del PLN, y la independiente Kattia Cambronero, quien le exigió respeto al oficialista.

Cambronero confirmó que Vargas le dijo “bruja” a la liberacionista y enfatizó que por eso ella le reclamó, máxime que Barquero estaba diciéndole al oficialista cuáles fueron sus razones para faltar al plenario.

Vía telefónica, el legislador chavista agregó que él no suele reaccionar así y enfatizó que lo hizo después de tres veces que ella le dijo chuchinga y agregó que él la calificó, “una sola vez”, de esa manera.

“Si ella espera respeto, lo primero que tiene que dar es respecto. No es la primera vez que me llama así, ya lo ha hecho en el chat de diputados y yo no he reaccionado de ninguna manera. Si de verdad quiere un ambiente de respeto, tienen que respetar. Yo no reacciono de esa manera, pero hay veces que lo sacan a uno de las casillas”, puntualizó.

Barquero dijo que, cuando ella le estaba recalcando a Vargas por qué ella no asistió a plenario el jueves de la semana pasada, él le dijo que no quería saber ni le importaba, y que en ese momento ella le señaló que tampoco la oficialista Ada Acuña llegó al plenario ese día.

“Entonces, yo le dije ‘chuchinga, qué es el pleito que tenés conmigo, chuchinga’. Fue por eso, yo no me voy a quitar. Yo venía ese día de un funeral, del abuelo de mi nieta, un proceso muy duro. Yo, incluso, había sacado un permiso para no asistir, pero por otra cosa, a la que total no fui por ese funeral”, dijo.

Al final, luego de intensas discusiones, los diputados aprobaron, con una ajustada votación, realizar una sesión extraordinaria del plenario este miércoles.