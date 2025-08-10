Revista Dominical

Luz Mary Alpízar: ‘Para efectos del chavismo, hay que destruir todo Costa Rica’

La diputada y presidenta del partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder confirmó qué hará con los diputados chavistas que siguen vinculados al PPSD, criticó la falta de seriedad de Luis Amador, y aseguró que ya no le duele la etiqueta de “partido taxi”

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Luz Mary Alpízar pasó al foco público en 2022, cuando se le conoció como la fundadora, presidenta y diputada electa por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la agrupación que llevó a Rodrigo Chaves al poder. Tres años y medio después, la ingeniera química habló con Revista Dominical sobre sus choques con Pilar Cisneros, los errores que ha cometido y los motivos del exministro Luis Amador para abandonar la candidatura presidencial de su partido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luz Mary AlpízarLa entrevista del domingoRevista DominicalProgreso Social DemocráticoRodrigo ChavesPolíticaElecciones
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.