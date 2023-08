Luz Mary Alpízar pide a diputada Paola Nájera renunciar a puestos en PPSD

La diputada y presidenta del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar Loaiza, invitó a su compañera de fracción, la congresista Paola Nájera Abarca, a renunciar a los puestos que tiene en la agrupación política.

En una entrevista con el programa de radio Ciudad Caníval, Alpízar aseguró que Nájera no ejecuta funciones en ninguno de los puestos que tiene en el PPSD, pero tampoco renuncia a estos, a pesar de que anunció que apoyará al partido Aquí Costa Rica Manda para las elecciones municipales del 2024.

Nájera es presidenta del comité cantonal de La Unión de Cartago, delegada territorial en Cartago y delegada nacional; de manera que tiene poder de voto en la Asamblea Nacional del partido.

“Es presidenta de La Unión. Los compañeros siempre me reclaman ‘¿por qué La Unión no camina?’. Y yo les digo: ‘estamos esperando a que Paola (Nájera) los convoque, es la presidenta, démosle chance’.

“Yo ayer hice una asamblea en La Unión y no pude nombrar un presidente porque Paola no renuncia al puesto”, criticó la presidenta del partido oficialista.

Alpízar aseguró que, el lunes 7 de agosto, habló con Nájera y le pidió que, si no se siente a gusto en el partido, renuncie, de manera que otras personas puedan participar. Según indicó, la diputada accedió a darle la firma para dimitir.

“Tiene meses de no ir y me dijo que no quiere ir. Entonces le dije que dejara el puesto, y me dijo que sí. Yo me dije ‘ay, que dicha’. Le doy el formato de la carta de renuncia por si quiere usarlo y me dice que no, que ella va a hacer su propia carta y la manda”, relató.

Agregó que el 9 de agosto preguntó si ya había renunciado y no lo había hecho.

“Entonces me vuelvo ahí en el plenario y le digo: ‘Paola, dicen que no ha llegado la carta, y yo necesito nombrar gente’. Ella se vuelve y me dice: ‘no, yo renuncio cuando yo considere que sea necesario’. ¿Eso es corrupción o no es corrupción?”, declaró Alpízar.

La Nación intentó sin éxito contactar telefónicamente con la diputada Paola Nájera. Se le dejó un mensaje por WhatsApp.

Pese a que oficialmente el PPSD tiene 10 diputados, nueve de ellos apoyan a otro partido aunque también decidieron mantenerse en la fracción legislativa de Progreso.

El sábado 5 de agosto, estos legisladores participaron en el lanzamiento del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), cuya presidencia fue recientemente asumida por Federico Cruz Saravanja, asesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves Robles.

Durante la actividad manifestaron su apoyo a ACRM los congresistas Pilar Cisneros (jefa de fracción), Waldo Agüero, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Rojas, Paola Nájera, Ada Acuña, Daniel Vargas y Alexander Barrantes.

Cisneros explicó que el respaldo de los legisladores a ACRM se debe a que el PPSD no los consideró para las elecciones municipales y a que, según dijo, Luz Mary Alpízar no apoya al Gobierno ni al presidente.

Los diputados mantienen su afiliación oficialista bajo la bandera del PPSD y no se han declarado independientes. Cisneros afirmó: “Seguiremos como fracción oficialista apoyando al Gobierno, pero trabajaremos en las elecciones municipales con ACRM”.

Nueve legisladores del PPSD anunciaron su respaldo a ACRM para las elecciones municipales del 2024, aunque siguen militando en el PPSD. Foto: Cortesía ACRM

En el programa radial, Luz Mary Alpízar criticó la “incongruencia” de sus compañeros de fracción.

“Ese es un ejemplo de lo que no se puede hacer en política, hay que ser congruente. Si no les gusta estar con el PPSD, ¿por qué el lunes no me lo dijeron? De por sí uno ya le estaba ayudando al Partido Pueblo Soberano”, afirmó.

Alpízar se refiere al congresista Jorge Rojas López, quien en julio pasado asumió el puesto de coordinador provincial de Alajuela con el Partido Pueblo Soberano (PPS), pero un mes después asistió al evento de lanzamiento de ACRM.

La Nación reportó el pasado 15 de enero que Paola Nájera y su compañero de fracción, Manuel Morales Díaz, asistieron a la asamblea de conformación de Pueblo Soberano, agrupación autodenominada “rodriguista” y presidida por Mayuli Ortega Guzmán, funcionaria de Casa Presidencial.

Alpízar calificó como “inédito” el hecho de que nueve congresistas permanezcan en un partido con el cual no están de acuerdo. Explicó que hará la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para conocer si esta “doble militancia” es lícita.