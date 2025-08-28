Bahía Papagayo: influencers aceptan inexactitudes en publicaciones y llegan a acuerdo con Enjoy Hotels

La empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., desarrolladora del proyecto Bahía Papagayo, y dos creadores de contenido, a quienes había demandado la firma por presunta difamación, alcanzaron un acuerdo. Los divulgadores admitieron inexactitudes en publicaciones hechas en redes sociales sobre el proyecto en playa Panamá, Carrillo (Guanacaste).

En total, cuatro personas fueron querelladas por Enjoy Hotels: Juan Bautista Alfaro Campos (juambacaminando), Lily Cabezas Álvarez (Lilly Cabezas), Evangelina González (alinfinitoo) y Javier Aldefang (javiereleconomista).

El acuerdo conciliatorio se alcanzó con Cabezas Álvarez y Aldefang, confirmó el abogado Walter Brenes, representante legal de tres de los divulgadores.

En el caso de Evangelina González, Brenes señaló que pidió a la empresa desistir de la querella, pues ella reside fuera de Costa Rica y no posee bienes en el país.

En el caso de Alfaro Rojas, representado por otro abogado, un juez dictó una medida provisionalísima dentro de la querella, que incluyó el embargo de dinero en cuentas bancarias y otros bienes. Ese proceso sigue activo.

Negociación

Como parte del acuerdo, los divulgadores aceptaron que compartieron en sus plataformas información obtenida de búsquedas en redes sociales, sin haberla corroborado con la empresa.

Esa información, aclaró Brenes, se difundió para promover un debate ciudadano, no con el propósito de causar daños a Enjoy Hotels.

Según el representante legal, en el intercambio directo con la desarrolladora los creadores de contenido recibieron documentación oficial que les permitió precisar aspectos entre los que se encuentra que el proyecto no contempla la construcción de una cancha de golf, el área concesionada no incluye manglares y no se ubica en zonas consideradas como el último refugio de especies

El abogado agregó que los creadores de contenido mantienen su compromiso con la protección del ambiente y que su labor seguirá orientada a generar conciencia, abrir espacios de discusión seria e informada y promover decisiones sobre el uso de los recursos naturales en beneficio del interés común y de las futuras generaciones.

La Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió de oficio, meses atrás, una causa penal por el presunto delito de tala ilegal en terrenos con cobertura boscosa en el Polo Turístico Papagayo, donde Enjoy Hotels desarrolla el proyecto Bahía Papagayo, de carácter hotelero y residencial.

Además, la Fiscalía solicitó información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre la viabilidad ambiental del proyecto. También revisará una gestión de nulidad de esa viabilidad, planteada por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, la cual sigue sin resolverse.