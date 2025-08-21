Sucesos

Gobierno decide no entregar recursos para abrir más plazas en OIJ y Fiscalía; así se lo comunicó a la Corte

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, le envió un oficio al presidente de la Corte para comunicarle que no girará el dinero aprobado por la Asamblea

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

En medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, entidades que alertaron sobre un déficit de personal.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Organismo de Investigación JudicialOIJMinisterio PúblicoFiscalíaMinisterio de SeguridadCorte Suprema de Justiciaplazas Poder Judicial
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.