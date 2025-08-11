Sucesos

Costa Rica se encamina a los 900 homicidios: ¿Se puede revertir la crisis?

La cifra de homicidios en Costa Rica superó los 500 el 27 de julio. La tenencia, de acuerdo con el jerarca de la Policía Judicial, no se detendrá

Por Natalia Vargas

En los primeros siete meses del año, Costa Rica superó los 500 homicidios. Aunque la cifra varía a diario, al 8 de agosto se registraron 532, diez más que en la misma fecha del año anterior.








