Mario Zamora: Un ministro de Seguridad le debe obediencia y lealtad al presidente

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó este miércoles que el cargo que ocupa requiere obediencia y lealtad al presidente de la República. Esto lo dijo luego de que la exmandataria Laura Chinchilla declarara que no reconoce al jerarca, quien también formó parte de su administración, al considerar que es una persona que “calla y se somete” a la voluntad del gobernante Rodrigo Chaves.

Durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la diputada Alejandra Larios, subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó a Zamora acerca de las manifestaciones dadas por la expresidenta Chinchilla a la Revista Dominical de La Nación sobre quien fuera su ministro de Seguridad entre los años 2011 y 2014.

Mario Zamora asegura que ministros deben ser obedientes al Presidente

“Usted me está hablando de una persona que yo no conozco, yo conocí a otra persona, a una persona inquieta, que siempre decía lo que pensaba con muchísimo respeto. Yo siempre esperaba que los ministros me hablaran con franqueza. Hoy veo a un hombre que calla, que se somete", indicó la exjefa de Estado.

Zamora expresó su molestia por la consulta de la legisladora verdiblanca, al acusarla de hacer “política electoral”. El jerarca protestó por que se le preguntara sobre las declaraciones de la exmandataria, pese a que no era uno de los temas incluidos en la convocatoria de audiencia.

Diputadas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acusaron al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, de ser poco crítico del accionar del presidente Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Laura Chinchilla: ‘Mario Zamora no es la misma persona que yo conocí; hoy veo a un hombre que calla y se somete’

En el momento de la intervención de Larios, los diputados preguntaban a Zamora sobre los fundamentos de un decreto ejecutivo, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo pasado, para convocar a las reservas de las fuerzas de Policía, desde el 15 de mayo y hasta el 1.° de mayo del 2026.

“Lo primero que tengo que decirle es que un ministro de Seguridad, en una democracia, le debe obediencia al presidente”, argumentó Zamora.

LEA MÁS: Gobierno quiere retirar policías asignados a expresidentes; Procuraduría responde a Mario Zamora si puede o no

Aseguró hablar de “forma franca” y “permanente” con el presidente Rodrigo Chaves, para mantenerlo informado.

“Para usted, ser respetuoso es callar. No, mire, un ministro de Seguridad le debe lealtad al presidente que representa a todos los costarricenses, y en ese sentido, esa fue mi actitud en el pasado y es mi actitud en el presente”, agregó el jerarca.

Chinchilla alegó que, durante su administración, Zamora suscribía una doctrina de seguridad democrática, de respeto a las garantías procesales y de necesidad de trabajar con un enfoque integral que convocara a todos los poderes del Estado, porque ninguna lucha contra el crimen se gana en solitario.

LEA MÁS: ‘The New York Times’ no presentó datos desfasados sobre narcotráfico en Costa Rica, como dijo Mario Zamora

“Ahora lo que veo es una persona que adscribe posiciones de crítica permanente al Poder Judicial, de desacreditación del trabajo de otras policías, de abrigar propuestas tan contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestra Constitución, como megacárceles que se sugieren sin ningún tipo de planificación. (Zamora) no es la misma persona que yo conocí", concluyó.

Previamente, durante la sesión del foro legislativo, Zamora fue interpelado por la diputada independiente Gloria Navas por su “complicidad” con las manifestaciones que Rodrigo Chaves emite todas las semanas, desde las conferencias que organiza la Casa Presidencial.

LEA MÁS: Gobierno pone a directores policiales a criticar a diputados

Navas calificó las expresiones del mandatario de “discursos de odio” que "llevan a la población a la violencia”. Este fue parte del intercambio protagonizado por la legisladora y el representante del Poder Ejecutivo:

Navas: Todo el tiempo está ahí (en las conferencias). Usted dice: “Sí, señor presidente; sí, señor presidente; sí, señor presidente”.

Zamora: ¿Qué hace un ministro de Seguridad ante el presidente?

Navas: Decirle: “Sí, señor presidente”. No cuestiona nada.

Zamora: ¿Qué le va a decir? ¿Más bien tiene que ser al revés? Al revés son dictaduras. Usted confunde una democracia con una dictadura.

El jerarca reafirmó que “en Costa Rica, los ministros respetan al presidente”.