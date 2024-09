‘The New York Times’ no presentó datos desfasados sobre narcotráfico en Costa Rica, como dijo Mario Zamora

El reportaje del The New York Times (NYT) que detalla cómo los carteles del narcotráfico infiltraron las selvas de Costa Rica para establecer nuevas rutas para el tráfico de drogas y eludir a las autoridades, no presenta como actuales hechos ocurridos en el 2020, como erróneamente afirmó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

