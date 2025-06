Laura Chinchilla: ‘Mario Zamora no es la misma persona que yo conocí; hoy veo a un hombre que calla y se somete’

El gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) fue el último que mantuvo una tasa de homicidios inferior a los dos dígitos. En el 2013, este indicador se ubicó en 8,7 asesinatos por 100.000 habitantes; once años después, en 2024, esta tasa es de casi el doble.

Esta situación ocurre mientras el cargo de ministro de Seguridad es ejercido por la misma persona que lo asumió durante el gobierno de Chinchilla: Mario Zamora Cordero. Por ese motivo, en una entrevista exclusiva con Revista Dominical, se le consultó a la exmandataria su opinión sobre el trabajo de Zamora.

Chinchilla afirmó que no reconoce al ministro, ya que “no es la misma persona” que ella conoció hace más de 15 años; al contrario, considera que “calla y se somete” ante políticas contrarias a las que defendió cuando trabajó para su gobierno. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

La entrevista del domingo: Laura Chinchilla recuerda la vez que casi renuncia a la Presidencia

— Uno de los principales puntos altos de su administración fue el tema de Seguridad, en ese momento su ministro era don Mario Zamora. En mayo del 2023 Zamora retomó ese cargo. ¿Cómo valora su desempeño y su comportamiento como ministro?

— Usted me está hablando de una persona que yo no conozco, yo conocí a otra persona, a una persona inquieta, que siempre decía lo que pensaba con muchísimo respeto. Yo siempre esperaba que los ministros me hablaran con franqueza. Hoy veo a un hombre que calla, que se somete.

“Él era una persona que defendía la doctrina que mi marido y yo llevamos a las fuerzas de seguridad de Costa Rica, cuando avanzamos en una ley que por primera vez permitió la profesionalización de la Fuerza Pública.

La expresidenta Laura Chinchilla afirma que desconoce al Mario Zamora que ejerce hoy como ministro de Seguridad Pública. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Era una doctrina de seguridad democrática, de respeto a las garantías procesales, de la necesidad de trabajar con un enfoque integral que convocara a todos los poderes del Estado, porque ninguna lucha contra el crimen se gana en solitario. Tiene que ser una coalición con distintas instituciones del Estado, particularmente el Poder Judicial.

“Ahora lo que veo es una persona que adscribe posiciones de crítica permanente al Poder Judicial, de desacreditación del trabajo de otras policías, de abrigar propuestas tan contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestra Constitución, como megacárceles que se sugieren sin ningún tipo de planificación. (Zamora) no es la misma persona que yo conocí.

“Creo que no tengo que decir mucho más, los ciudadanos lo tienen que estar sintiendo. Lo dicen las encuestas: la gente de Costa Rica hoy es la población más atemorizada de toda América Latina. Costa Rica está padeciendo un asesinato cada 9 horas. Ahí están los datos, la gente lo sabe, la seguridad hoy es el principal problema del país.

Esta fotografía corresponde al 26 de abril del 2011, cuando Mario Zamora Cordero fue nombrado ministro de Seguridad durante el gobierno de Laura Chinchilla. (Marvin Caravaca)

“Y el gobierno, en lugar de estar liderando esta lucha, convocando a jueces, fiscales, diputados para trabajar juntos, lo que hace es pelearse con ellos, desacreditarlos. El gobierno tiene paralizada una ley y ata de manos a los fiscales y a la policía para poder hacer allanamientos sin límites. Siempre obviamente con el control jurisdiccional, pero que no tenga límites, que no sea de cierta hora a cierta hora como si fueran oficinistas. El crimen no conoce horas.

“Les han negado en muchas ocasiones el apoyo a los policías del OIJ, que son los grandes héroes que hoy tenemos, son quienes se están batiendo en las calles contra la delincuencia. Es escenario es el peor que yo recuerde en el país, y esto solamente se va a agravar en los próximos meses".

“La gente de Costa Rica hoy es la población más atemorizada de toda América Latina” — Laura Chinchilla, expresidenta

Para la expresidenta Chinchilla, el Mario Zamora que ella conoció hace más de 15 años se hubiera opuesto a las medidas avaladas por quien hoy ejerce el Ministerio de Seguridad. (Jose Cordero/José Cordero)

— Cuando justificó por qué vetaba la ley para realizar allanamientos de noche, el presidente dijo que no le daría herramientas al OIJ. ¿Qué opina de esa justificación?

— Vetar u oponerse a todas las leyes que buscan darle más instrumentos a los fiscales, a los policías y a los jueces para perseguir el crimen, es traicionar su mandato constitucional, que es por sobre todo proteger a la población y proteger la soberanía del país.

“Ya en Costa Rica no estamos enfrentando una lucha con los pequeños delincuentes que antes conocíamos. Hoy estamos enfrentando una lucha contra el crimen organizado. América Latina hoy abriga 15 mercados ilegales y es el hub principal de por lo menos tres de los grandes mercados ilegales del mundo; uno de ellos es el más rentable, que es la cocaína.

“Costa Rica no está exenta de la penetración del crimen organizado. Cada vez que el presidente de la República se opone a darle más instrumentos a los policías, a los jueces y a los fiscales, se está poniendo del lado de los criminales".

Esta fotografía, del Ministerio Público de Rotterdam, corresponde a un millonario cargamento de cocaína oculto en un contenedor de piña proveniente de Costa Rica, que fue descubierto en ese puerto de Países Bajos.

— En setiembre del 2024, don Mario Zamora dijo que no contratarían más policías, se quedarían con 15.000. Justificó que ‘muchos colegas nos han dicho, es mejor una policía pequeña y eficiente, y no masiva y fuera de control’. ¿Es correcto este análisis? ¿Fue adecuada la decisión?

— Cuando analizamos desde que yo salí del gobierno, hasta hace poco que revisé los datos, el número de policías por habitantes se venía reduciendo. Como mínimo tendríamos que tener unos 400 policías por cada 10.000 habitantes. Costa Rica está muy por debajo de eso.

El ministro habla sin echar mano de lo que pueden decir los indicadores que recomiendan qué número de policías un país necesita. Costa Rica necesita más policías, pero también necesita policías de más calidad, que no se esconda detrás de decir qué es mejor la calidad y no la cantidad. Hoy necesitamos las dos cosas. Necesitamos cantidad y calidad, necesitamos que esos policías tengan más equipamiento para hacer mejor su trabajo.

“Cada vez que el presidente se opone a darle más instrumentos a los policías, a los jueces y a los fiscales, se está poniendo del lado de los criminales” — Laura Chinchilla, expresidenta

— Zamora también participó en un video que se publicó en las redes de Casa Presidencial, en el cual diferentes jefes policiales criticaban a los diputados que cuestionaban las políticas de seguridad del gobierno. ¿Qué opina sobre esta acción?

— Cuando empecé mi carrera como viceministra de Seguridad, ya para entonces Mario era uno de esos muchachos que habían ingresado con un gran deseo de hacer algo en favor de una Fuerza Pública democrática, civilista, profesional para Costa Rica.

“Recuerdo que algo muy parecido hizo el que fue ministro entonces, a quien yo le sobreviví, por cierto, nada fácil fue esa experiencia.

“Ese ministro hizo algo similar: convocó a los cuerpos de policía en el centro de San José, desfiló hacia Cuesta de Moras y rodeó la Asamblea Legislativa con un discurso amenazante a los diputados. Recuerdo la indignación que algunos de los que estábamos adentro sentimos por ese evento. Ese ministro no duró mucho tiempo más, afortunadamente”.

“Que no se esconda detrás de decir qué es mejor la calidad y no la cantidad. Hoy necesitamos las dos cosas” — Laura Chinchilla sobre Mario Zamora

— Me gustaría aclarar que se trató de don Juan Diego Castro.

— Exactamente. Quien por cierto apoya al gobierno. Pareciera que inspira muchas de las acciones del presidente.

— Además se le aprobó una moción de censura por esas acciones.

— Claro, y fue unánime. Imagínese lo que es ver, tantos años después, a este ministro de Seguridad emulando lo que en su momento (yo sé porque me constó) le había causado tanta indignación. Se replica. La puesta en escena fue muy similar. No hubo desfile, pero hubo el mismo mensaje y la misma intención. Una intención intimidadora ante los diputados.

“Aquí estamos viendo cosas que me refería al inicio: un gobernante que empieza a contagiar hacia abajo de ese discurso polarizante y divisivo a los mismos miembros de la Fuerza Pública, a los funcionarios públicos, y una gestión que pareciera estar poniendo muchas más energías en criticar, atacar y descalificar a quienes deberían ser sus aliados en la lucha contra el crimen”.

— ¿Usted considera que el Mario Zamora de 1996 se hubiera opuesto a lo que hizo el Mario Zamora de 2024?

— Por eso le digo que es otra persona.

Mario Zamora en el video en que apareció con otros jefes policiales cuestionando a diputados de la Asamblea Legislativa.

— ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad?

— Si hoy estuviera entrando un nuevo presidente, yo le aconsejaría que como primer acto, porque además es un gesto también, se convoque al Consejo Nacional de Seguridad con presencia de los tres poderes del Estado, y que acuerden un compromiso fundamentado en una serie de metas, entre las cuales deberá estar el compromiso de disminuir la tasa de homicidios en el país.

“De esta forma, que se despliegue un programa que garantice en primer término, la reducción de los homicidios y sacar de la calle a quienes más daño están haciendo hoy.

“En segundo término, intervenir las comunidades más vulnerables y en alto riesgo que tiene el país. De nada sirven los operativos que el OIJ hace para arrestar miembros de bandas criminales, si el gobierno no sigue una política de atender y neutralizar las razones que hacen que más jóvenes sustituyan a los que están sacando.

“En tercer término, una política penitenciaria que apueste, no solamente a ampliar espacios carcelarios, sino a mejorar las medidas de seguridad interna de nuestras cárceles.

“En cuarto lugar, hacer una revisión integral de la ley que yo como ministra de Justicia, conjuntamente con el fiscal de entonces (Francisco Dall’anese), en el año 2007, presentamos sobre crimen organizado. En ese momento le dejamos al país un instrumental que era indispensable, pero han pasado muchísimos años, ese instrumental no alcanza para enfrentar lo que estamos viviendo. Estos diputados han hecho reformas, pero muchas de esas reformas no obedecen a una visión coherente de lo que se tiene que hacer. Hay que abordar ese marco jurídico y actualizarlo”.

La expresidenta Laura Chinchilla, que también ejerció como vicepresidenta y ministra de Seguridad, enumeró algunas de las medidas que debería tomar el gobierno con urgencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Este gobierno valoró la posibilidad de hacer cárceles de carpas, y ahora valor hacer una megacárcel al estilo Bukele. ¿Qué opina de esa idea? ¿Tiene sentido?

— ¡Es que ya yo no invierto esfuerzos en hablar de todo lo que anuncian! ¡Esta gente se mueve de una ocurrencia a otra! Por lo menos el Ministerio de Justicia es un caso clarísimo.

“Imagínese qué modelos tan divergentes resultan, primero las carpas, que no garantizaban ningún tipo de contención, y ahora este otra megacárcel que anuncian.

“Pero ni siquiera se toman la molestia de decirle a la gente de dónde salen los recursos, ahí están en un pleito con el ministro de Hacienda. Ni siquiera le dicen a las comunidades dónde van a poner esa megacárcel. Vaya usted y consulte cuál comunidad quiere una megacárcel.

“¿Hace cuánto anunciaron esa megacárcel? Hace como tres meses. Y al día de hoy ni siquiera hay una propuesta concreta que nos diga cómo va a hacer esa megacárcel. No gastemos pólvora en zopilotes y en discutir, porque lo que hacen es ir de ocurrencia en ocurrencia, mientras todos los días, cada 9 horas, se sigue sumando un asesinato más en Costa Rica".

