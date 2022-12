Ante récord de homicidios, Chaves dice que a su gobierno lo deben medir a partir del 2023

Luego de que el país alcanzó este año una cifra récord de homicidios, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que a su gobierno lo deben medir por lo que suceda a partir del 1.° de enero del 2023 y que así lo hará él con su ministro de Seguridad, Jorge Torres.

En respuesta a una consulta de la prensa, el mandatario argumentó que su administración recibió un Ministerio de Seguridad sin articulación y sin las condiciones necesarias para atender la situación de violencia por la que atraviesa el país.

“Yo que soy de indicadores de desempeño; yo he hablado con el ministro de Seguridad, Jorge Torres, y le dije ‘es que usted tiene razón’. Decían que la ‘casa está ordenada’, no, no, en ruinas.

“Además, la mitad del periodo él no estaba y yo dije ‘los números suyos empiezan a contar el 1.° de enero (de 2023)’. Él sabe que tiene una responsabilidad en ese sentido”, manifestó Chaves.

El lunes, Costa Rica alcanzó una cifra de 606 asesinatos, a falta de 18 días para que terminara el año, con lo cual superó la cifra más alta que se había registrado anteriormente, en el 2017.

2022 rompe récord de homicidios

Previo a la respuesta del mandatario, el ministro de Seguridad, Jorge Torres, dijo que el aumento en la cifra de homicidios es un tema “de años”. Además, manifestó que “no hay una estrategia, no hay una política pública”, bajo el argumento de que está obsoleta la estrategia dejada por la administración de Laura Chinchilla.

“La estrategia (de Seguridad) hoy en día no hay”, exclamó Torres, quien aseguró que a principios del próximo año se anunciará una política pública para atender la problemática.

Ministro: No es la tasa de homicidios más alta de la historia Copiado!

El ministro de Seguridad Pública además alegó que este dato se debe analizar por tasa de homicidios y no como un número particular.

En ese sentido, defendió que la tasa de homicidios reportada este año no supera la del 2017.

“Le aseguro que bajamos esa cantidad de homicidios. Hoy tenemos más homicidios que en 2017, pero la tasa no vamos a llegar a como fue en 2017, porque la tasa se mide de acorde a la población.

“La población de 2017 no es la población de 2022, entonces a mí me parece que esto es un juego de palabras injusto. Yo no quisiera que esto esté pasando en nuestro país, pero aquí es donde vamos”, enfatizó Torres.

Al respecto, el presidente Chaves dijo que “el ministro tiene razón, la tasa de asesinatos se debe dividir entre homicidios y números de habitantes”. Enseguida añadió: “Pero vea, uno que sea es demasiado”.

Chaves también responsabilizó a los jueces del Poder Judicial por, según él, dejar en libertad condicional a quienes cometen delitos en el país.

“El Poder Judicial también tiene que hacer su parte”, dijo Rodrigo Chaves.

El mandatario aseguró que “así pasa con todo”, que la Fuerza Pública “los agarra, se los manda a la Fiscalía y al Poder Judicial y yo no sé qué pasa. No sé si es un garantismo excesivo”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la Administración de Rodrigo Chaves se planteó la reducción de la cifra total de asesinatos a 545 para el año entrante.

El indicador representaría una disminución de 61 asesinatos en relación con los reportados hasta este lunes 13 de diciembre. Según dijo el ministro de Seguridad, en enero próximo anunciaran la estrategia para lograr ese objetivo.